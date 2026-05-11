lunes 11 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporal en San Juan

El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy

Las ráfagas, que alcanzaron cerca de 100 km/h, provocaron daños en la red de media tensión y cortes masivos en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fuerte temporal de viento que azotó San Juan la semana pasada tuvo un impacto significativo en el servicio eléctrico: en el punto más crítico, más de 35.000 usuarios quedaron sin luz. Según informó el EPRE, recién este domingo se logró restablecer por completo el suministro en la red de media tensión, que había concentrado los daños más importantes. En paralelo, el organismo avanzó con auditorías y estudios para definir si corresponde aplicar sanciones a la empresa Naturgy por los cortes registrados.

Lee además
La motosierra del Gobierno nacional llegó a los parques nacionales y hay dos sanjuaninos en la lista de los espacios que tendrán menos recursos.
Menos fondos

Milei sacó la motosierra para recortar en los Parques Nacionales: hay dos sanjuaninos en la lista
relatos del campo sanjuanino: el misterio de la serpiente de ojos rojos
Leyendas

Relatos del campo sanjuanino: el misterio de la serpiente de ojos rojos

El gerente del EPRE, Cristian Peluso, explicó en Radio Sarmiento que durante el momento de mayor afectación “hubo alrededor de 35.000 suministros, o incluso algo más, sin servicio”, y remarcó que las fallas más complejas fueron las que demoraron la normalización. En ese sentido, precisó que los últimos trabajos sobre la red de media tensión se completaron durante la jornada del sábado.

De acuerdo a lo detallado por el funcionario, los principales daños se produjeron en ese nivel de la red, muchas veces como consecuencia de la caída de árboles y estructuras a raíz de ráfagas que alcanzaron velocidades cercanas a los 100 km/h. Además, indicó que el ingreso del viento sur el viernes por la noche generó nuevos inconvenientes, lo que derivó en más reclamos por parte de los usuarios.

Peluso también sostuvo que desde el EPRE se llevó adelante un seguimiento permanente tanto de las quejas como de la respuesta brindada por la distribuidora frente a cada problema. “Todo fue debidamente documentado y ahora comienza una etapa de análisis de la que podrían surgir, si corresponde, las sanciones”, señaló.

En cuanto a eventuales penalidades para Naturgy, explicó que la normativa vigente establece los mecanismos de sanción cuando los cortes superan determinados tiempos, y subrayó que esas compensaciones se trasladan directamente a los usuarios afectados.

Por último, evitó emitir un juicio definitivo sobre el accionar de la empresa al considerar que aún es prematuro hacerlo. Sin embargo, confirmó que se evaluará en detalle la duración de cada interrupción y las fallas registradas para determinar posibles compensaciones que podrían verse reflejadas en futuras facturas.

Seguí leyendo

Tres sanjuaninos ganaron dinero este fin de semana en distintos juegos de azar: todos los detalles

En el Día del Himno Nacional Argentino, la Banda del RIM 22 deleitó a los sanjuaninos en la Peatonal

De control de semillas a rastrillado, siembra y riego, el complejo proceso para mantener verde el Eje Cívico

Atención vecinos de Albardón: OSSE advirtió por interrupciones en el servicio de agua potable

Murió Nicolás Torre Soria, integrante de una histórica familia judicial

Los misterios del otro Valle de la Luna, que proyectan en Jáchal

¿Qué saben los sanjuaninos sobre el escándalo de Adorni?

El fervor del sanjuanino fanático de los álbumes de mundiales que consiguió todas las figuritas de Norteamérica 2026 ¡en cinco días!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los misterios del otro valle de la luna, que proyectan en jachal
Ciencia y turismo

Los misterios del otro Valle de la Luna, que proyectan en Jáchal

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito
Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart
Siniestro fatal

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de las despedidas

Imagen ilustrativa
San Juan

Insólita queja: más de 20 presos reclamaron visitas íntimas semanales tras la negativa del penal de Chimbas

Te Puede Interesar

La motosierra del Gobierno nacional llegó a los parques nacionales y hay dos sanjuaninos en la lista de los espacios que tendrán menos recursos.
Menos fondos

Milei sacó la motosierra para recortar en los Parques Nacionales: hay dos sanjuaninos en la lista

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Pablo Perea hizo un balance “histórico” de la Expo Minera y aseguró que San Juan ya empieza a sentir el impacto de las inversiones y el movimiento empresario alrededor del cobre.
Balance

San Juan apuesta a proveedores locales y grandes inversiones mientras espera la decisión de Vicuña

Enzo Cornejo, referente del PRO en San Juan, y Mauricio Macri
En la cocina del 2027

Si el PRO compite contra Milei en 2027, los dos caminos en San Juan con final abierto

Con Jaurena en duda y Borgogno en el arco rival, San Martín ya piensa en Platense por Copa Argentina
Semana clave

Con Jaurena en duda y Borgogno en el arco rival, San Martín ya piensa en Platense por Copa Argentina

El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy
Temporal en San Juan

El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy