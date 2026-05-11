El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy

El fuerte temporal de viento que azotó San Juan la semana pasada tuvo un impacto significativo en el servicio eléctrico: en el punto más crítico, más de 35.000 usuarios quedaron sin luz. Según informó el EPRE, r ecién este domingo se logró restablecer por completo el suministro en la red de media tensión , que había concentrado los daños más importantes. En paralelo, el organismo avanzó con auditorías y estudios para definir si corresponde aplicar sanciones a la empresa Naturgy por los cortes registrados.

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El gerente del EPRE, Cristian Peluso, explicó en Radio Sarmiento que durante el momento de mayor afectación “hubo alrededor de 35.000 suministros, o incluso algo más, sin servicio”, y remarcó que las fallas más complejas fueron las que demoraron la normalización. En ese sentido, precisó que los últimos trabajos sobre la red de media tensión se completaron durante la jornada del sábado.

De acuerdo a lo detallado por el funcionario, los principales daños se produjeron en ese nivel de la red, muchas veces como consecuencia de la caída de árboles y estructuras a raíz de ráfagas que alcanzaron velocidades cercanas a los 100 km/h. Además, indicó que el ingreso del viento sur el viernes por la noche generó nuevos inconvenientes, lo que derivó en más reclamos por parte de los usuarios.

Peluso también sostuvo que desde el EPRE se llevó adelante un seguimiento permanente tanto de las quejas como de la respuesta brindada por la distribuidora frente a cada problema. “Todo fue debidamente documentado y ahora comienza una etapa de análisis de la que podrían surgir, si corresponde, las sanciones”, señaló.

En cuanto a eventuales penalidades para Naturgy, explicó que la normativa vigente establece los mecanismos de sanción cuando los cortes superan determinados tiempos, y subrayó que esas compensaciones se trasladan directamente a los usuarios afectados.

Por último, evitó emitir un juicio definitivo sobre el accionar de la empresa al considerar que aún es prematuro hacerlo. Sin embargo, confirmó que se evaluará en detalle la duración de cada interrupción y las fallas registradas para determinar posibles compensaciones que podrían verse reflejadas en futuras facturas.