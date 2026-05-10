Atracción satelital: la Luna arde y hace crecer las visitas en Ischigualasto

Las visitas a Ischigualasto bajo la luz de la luna llena no paran de crecer.

Sus características únicas en el planeta, la inmensidad del paisaje, la paz que brota de tierras de millones de años e, incluso, la increíble posibilidad de ver en medio de la noche sin necesidad de luz artificial, siempre estuvieron ahí. Sólo faltaba que el mundo lo descubriera. La difusión en redes sociales, el boca a boca y los acuerdos con agencias de viajes terminaron de convertir a Ischigualasto en un atractivo de alcance internacional, un objetivo que el Parque va consolidando de manera sostenida.

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Las visitas crecieron de forma constante en los últimos años y el recorrido nocturno se transformó, sin dudas, en uno de los grandes imanes del fenómeno. Las excursiones bajo la luz de la Luna llena no dejan de sumar interesados: en 2026 ya registran más del doble de visitantes que durante el mismo período del año pasado.

Durante una recorrida de Tiempo de San Juan por el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el coordinador del Parque, Juan Pablo Teja Godoy, detalló que el evento, que se realiza durante cuatro noches al mes, suele reunir actualmente entre 250 y 300 personas por jornada. Incluso, durante una de las visitas nocturnas del mes pasado batieron su propio récord: 580 visitantes participaron del recorrido, que se organiza en grupos de 50 personas, en caravanas que comienzan a ingresar al Parque desde las 21 y cada 15 minutos, según el orden de llegada.

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El crecimiento de las visitas nocturnas va en consonancia con el aumento general de turistas que recibe Ischigualasto, donde actualmente se registra un promedio de 250 visitantes diarios.

“Este año comenzó difícil en cuanto a visitas y estadísticas. Las fuertes lluvias que se registraron en enero y febrero hicieron destrozos en los caminos y nos obligaron a cerrar el Parque en muchas oportunidades. Afortunadamente, después de eso volvimos a las visitas habituales, que ya venían en alza”, comentó Teja Godoy.

El gran salto en cuanto a visitantes internacionales comenzó después del evento realizado en octubre de 2024, cuando el Valle de la Luna fue elegido para una experiencia inédita: el preestreno mundial del álbum Moon Music, de Coldplay. A partir de entonces, desde el Parque intensificaron la difusión en redes sociales para promocionar el destino en distintos rincones del mundo.

La repercusión fue tal que, según explicó Teja Godoy, actualmente existe incluso un “colectivo hotel” de origen alemán que realiza recorridos turísticos por distintos puntos emblemáticos de Argentina e incluye en su itinerario destinos como las Cataratas del Iguazú, Ischigualasto y Talampaya.

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“El trabajo con las redes sociales y las agencias de San Juan, del país y de distintos lugares del mundo fue fundamental para este crecimiento. Hoy las agencias ofrecen paquetes con aéreo, alquiler de vehículos y recorridos por distintos destinos. Dentro de San Juan, habitualmente se promocionan Ischigualasto y el Hotel Termas de Pismanta, en Iglesia”, aseguró el coordinador.

Y agregó: “Esta noche, por ejemplo —en referencia al recorrido nocturno del pasado 1 de mayo— tenemos visitantes que vienen con tres agencias de viajes que están recorriendo el Parque”.

Cabe recordar que el recorrido nocturno se realiza cada mes durante las cuatro noches en las que la Luna alcanza su máximo esplendor.

Las próximas fechas programadas para 2026 son:

Mayo: 29, 30 y 31

29, 30 y 31 Junio: 1 de junio

1 de junio Julio: 27, 28, 29 y 30

27, 28, 29 y 30 Agosto: 26, 27, 28 y 29

26, 27, 28 y 29 Septiembre: 24, 25, 26 y 27

24, 25, 26 y 27 Octubre: 24, 25, 26 y 27

24, 25, 26 y 27 Noviembre: 22, 23, 24 y 25

22, 23, 24 y 25 Diciembre: 21, 22 y 23

En todos los casos, desde el Parque recomiendan realizar una reserva previa, sobre todo para recibir avisos ante posibles cambios climáticos o suspensiones.

“Nosotros tenemos un sistema de comunicación con quienes quieren hacer el recorrido, porque las condiciones del tiempo influyen mucho. Si está nublado o hay lluvias fuertes, tenemos que suspender las visitas. Por eso es importante que la gente haga la reserva a través de WhatsApp y, si surge algún inconveniente, nosotros nos comunicamos de inmediato para evitar que viajen hasta el Parque en vano”, explicó Teja Godoy.

Para reservas y consultas están habilitados los siguientes números de teléfono: 264-4570879, 264-4186119 y 264-4433397.

En cuanto a las tarifas, el recorrido nocturno tiene un costo de $42.000. El resto de los valores vigentes son los siguientes:

Estudiantes y jubilados de San Juan: $8.000

Residentes sanjuaninos: $9.000

Estudiantes y jubilados nacionales: $10.000

Zona de acampe: $10.000

Circuito en bicicleta, trekking al Cerro Morado y al Río Salado: $37.000

Residentes argentinos: $40.000

Entrada general para extranjeros: $60.000

Las personas con discapacidad, los residentes de Valle Fértil y los excombatientes Héroes de la Guerra de Malvinas ingresan sin costo.