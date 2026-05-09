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Insólito hecho en Capital

Dejó su auto en un estacionamiento y desapareció: se lo había llevado una grúa

La mujer denunció el hurto, pero luego se conoció que el vehículo había sido retirado del lugar. El hecho ocurrió en un estacionamiento del centro y generó sorpresa por cómo se resolvió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una situación insólita se registró en pleno centro sanjuanino cuando una mujer denunció el hurto de su auto tras no encontrarlo en el estacionamiento donde lo dejaba habitualmente. Sin embargo, con el correr de las horas, se supo que el rodado había sido retirado por una grúa, lo que generó aún más incertidumbre.

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La denuncia: fue a buscar el auto y no estaba

De acuerdo a lo informado por personal de Comisaría 2°, el hecho quedó registrado bajo el Legajo N° 238/2026, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La damnificada, denunció este sábado 9 de mayo alrededor de las 14:30, que al dirigirse al estacionamiento “APARKAR”, ubicado en calle Mendoza 157 Norte, en Capital, donde guardaba su vehículo, al llegar, constató que el automóvil —un Fiat Punto , modelo 2009ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado por última vez el 3 de mayo a las 18:30.

Ante la situación, la mujer se comunicó con el propietario del estacionamiento, José Carpino, quien le informó que un empleado, identificado como Orlando Brizuela, le había mencionado que desde el lunes 5 de mayo el vehículo ya no estaba allí, sin poder brindar mayores explicaciones.

Según la denunciante, tenía un acuerdo verbal de guarda del automóvil desde marzo, por el cual abonaba $50.000 mensuales en efectivo.

Además, detalló que dentro del rodado había documentación personal, cursos, diplomaturas y billeteras con papeles a su nombre, lo que incrementó la preocupación.

El dato que sorprendió: intervino una grúa

En medio de la investigación, trascendió que el vehículo no habría sido robado, sino que fue retirado por una grúa, aunque aún no se aclararon las circunstancias ni quién ordenó el traslado.

El hecho generó sorpresa y abre interrogantes sobre lo ocurrido en el estacionamiento y las responsabilidades del caso. La causa quedó caratulada como presunto delito de hurto, con autores desconocidos, mientras avanza la investigación para determinar qué sucedió realmente.

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