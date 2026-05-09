sábado 9 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Economía

San Juan debatió el futuro económico del país con foco en el desarrollo de la provincia

El ministro Roberto Gutiérrez expuso sobre el potencial minero y las políticas de competitividad impulsadas por la provincia, en una charla encabezada por el economista y analista financiero Claudio Zuchovicki

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con una importante participación de empresarios, profesionales, dirigentes y referentes del sector productivo y financiero, se realizó en el Teatro Sarmiento la charla “¿Arranca la economía argentina? ¿Es el momento de las provincias?”, que tuvo como principal expositor al reconocido economista y analista financiero Claudio Zuchovicki.

Lee además
Fe y Alegría trabaja en San Juan.
Compromiso social

La movida Fe y Alegría en San Juan, mucho más que rezar juntos
el viento sur pego fuerte en san juan y tiro parte del muro del jockey club
Importante daño

El viento sur pegó fuerte en San Juan y tiró parte del muro del Jockey Club

La apertura estuvo a cargo del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, quien planteó el escenario de oportunidades que atraviesa actualmente la provincia a partir del crecimiento de la minería y del contexto internacional vinculado al cobre.

Durante su intervención, Gutiérrez destacó el fuerte incremento proyectado en la demanda mundial de cobre, impulsado por la transición energética, la electromovilidad y el avance de la inteligencia artificial. En ese sentido, señaló que las estimaciones marcan un crecimiento cercano al 50% en la demanda de este mineral estratégico durante los próximos años.

El ministro remarcó que este panorama representa una oportunidad histórica para San Juan, considerando el potencial minero de la provincia y el impacto que puede generar en materia de empleo, inversiones y crecimiento económico.

Asimismo, sostuvo que la actual gestión provincial trabaja en consolidar un marco de confianza y previsibilidad para las inversiones, mediante reglas claras y seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad minera.

En esa línea, destacó que San Juan se posiciona hoy entre los destinos más atractivos del mundo para las inversiones mineras y recordó que la provincia cuenta con más de 30.000 millones de dólares en proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Gutiérrez también puso en valor la política de reducción de impuestos impulsada por el Gobierno provincial como una herramienta para fortalecer la competitividad y acompañar al sector privado.

Al respecto, recordó que durante el primer año de gestión se avanzó en la reducción del impuesto automotor; luego se aplicó una baja en el impuesto inmobiliario; y durante 2026 se eliminó el adicional lote hogar, medida que implicó una reducción de la carga tributaria vinculada a Ingresos Brutos.

La actividad permitió además analizar las perspectivas económicas de la Argentina, el escenario financiero actual y las oportunidades vinculadas al desarrollo productivo, la infraestructura y la inversión privada.

El encuentro fue organizado por la Bolsa de Comercio de San Juan S.A., CASEMI y Contratado Negocios, con el acompañamiento de distintas instituciones y empresas de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

El Paso de Agua Negra, resistiendo al frío: Chile proyecta tenerlo abierto hasta junio y revela dos datos curiosos

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica

Tras el caso del presunto fraude de $2.800.000.000, las claves para evitar estafas en plataformas de inversión en San Juan

El cobre aún no sale en San Juan, pero ya atrae a industrias de Buenos Aires y Córdoba

Garrafa social en San Juan: confirman que el operativo arranca a fin de mayo

A un año de la llegada de León XIV al papado: el paso a paso de aquella jornada histórica en San Juan

Para la UIA, San Juan puede vivir un impacto similar al de Vaca Muerta

El economista Claudio Zuchovicki, tras reunirse con Orrego: "Valoro el protagonismo internacional que está tomando Argentina, especialmente San Juan"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fe y Alegría trabaja en San Juan.
Compromiso social

La movida Fe y Alegría en San Juan, mucho más que rezar juntos

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Empleados judiciales que luchaban contra el delito caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo
Bomba

Empleados judiciales que "luchaban contra el delito" caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal
A juicio

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso
Violencia de género

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso

Doña María del Carmen en una ocasión en la que cedió una entrevista a TIEMPO DE SAN JUAN.
Trágico final

Encontraron muerta a la anciana que fue conocida por la "Casa del horror" y sus 11 animales en estado de abandono en Santa Lucía

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica
El clima

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica

Te Puede Interesar

Fe y Alegría trabaja en San Juan.
Compromiso social

La movida Fe y Alegría en San Juan, mucho más que rezar juntos

Por Miriam Walter
Foto publicada por la cuenta oficial del partido la Libertad Avanza.
Análisis

Las perlitas de la feria: mala suerte climática, músculo de Orrego, desembarco karinista y algún desorden

Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede
Insólito

Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede

Planean sacar las esculturas en troncos de árboles de la Calle de los Enamorados en Barreal, para preservarlas.
Cambio histórico

¿Adiós a un símbolo?: planean sacar las esculturas en árboles de la Calle de los Enamorados, en Barreal

Con sello sanjuanino: Manu Cúneo marcó un try en la derrota ajustada de Los Pumitas ante Australia
Championship M20

Con sello sanjuanino: Manu Cúneo marcó un try en la derrota ajustada de Los Pumitas ante Australia