Con sello sanjuanino: Manu Cúneo marcó un try en la derrota ajustada de Los Pumitas ante Australia

En su última presentación en el Rugby Championship M20, el seleccionado fue derrotado de manera ajustada por Australia que se llevó el partido 32 a 30. La Argentina mostró reacción y en los minutos finales se acercó en el marcador para dejar una mejor imagen.

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El cierre del Rugby Championship M20 dejó una versión de los Pumitas diferente a la de otros partidos, arrancando siendo dominados y luego mostrando reacción para poner en aprietos a Australia que se llevó el partido por un ajustado 32 a 30.

Durante el primer tiempo los Junior Wallabies fueron altamente efectivos y en las tres situaciones que tuvieron llegaron al try para llevarse el parcial por 17 a 10. Si bien la Argentina había logrados descontar (y eso que le anularon un try) estuvieron lejos en el juego.

Encima, en el arranque de la etapa complementaria, los chicos australianos pegaron fuerte de entrada y con dos conquistas estiraron diferencias y se pusieron bien arriba en el marcador (29-10).

Y cuando todo parecía que estaba perdido y que los Pumitas iban a cerrar el torne4o con una dura caída, apareció el corazón del equipo y esa reacción que se estaba esperando. Con los cambios que le hicieron bien al equipo fueron ganando terreno y teniendo más posesión.

Con los tries de Ledesma Arocena y Cebrón quedaron a tiro (32-25) y le metieron suspenso a un partido que parecía que ya estaba definido.

Luego, otra gran jugada colectiva derivó en el segundo try del wing Ledesma Arocena y aunque la conversión no la pudieron meter para igualar el partido hay que aplaudir a los chicos por el esfuerzo y la entrega que dieron.

Argentina M20 (30): Benjamín Farías Cerioni, Manuel Cúneo Camargo y Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dande (cap), Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Federico Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll y Benjamín Ledesma Arocena; Simón Pfister.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Suplentes: Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebrón, Federico Narváez, Toribio Latorre, Franco Marizza, Ignacio Zabella, Ramón Fernández, Manuel Giannantonio.

Australia M20 (32): Jacob Job, Ewald Kruger y Edwin Langi; Will Ross y Kenneth Harris; Luca Cleverley, Tom Robinson (cap) y Eli Langi; Sam Blank y Jonty Fowler; Cooper Watters, Josh Takai, Leo Jaques, Taione Taka; Chayse Geros.

Suplentes: Charlie Hollyman, Nick Hill, Jasper Asi, Isaac Fonua, Toby Brial, Angus Grover, Riley Whitfeld, Louis Fenwicke.

Tantos en el Primer Tiempo: 4’, Gol de Fowler por Try de Langi (AUS); 29’, Gol de Serpa por Try de Cúneo Camargo (ARG); 32 y 39’, Tries de Jaques y Robinson (AUS), y 36’, Penal de Serpa (ARG).

Amonestado: 31’, Benavides (ARG).

Resultado Parcial: Argentina M20 10 – Australia M20 17.

Tantos en el Segundo Tiempo: 3’, Try de Kruger (AUS); 7’, Gol de Fowler por Try de Langi (AUS); 25’, Gol de Serpa por Try de Ledesma Arocena (ARG); 30’, Try de Cebrón (ARG); 34’, Penal de Fowler (AUS); 36’, Penal de Serpa (ARG), y 37, Try de Ledesma Arocena (ARG).

Estadio: Nelson Mandela Bay.