sábado 9 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Championship M20

Con sello sanjuanino: Manu Cúneo marcó un try en la derrota ajustada de Los Pumitas ante Australia

El ex San Juan Rugby volvió a destacarse en la Selección Argentina de Rugby y fue protagonista en la apretada derrota 32-30 ante los Wallabies. El hooker sanjuanino fue una de las piezas importantes en la reacción albiceleste durante el cierre del Rugby Championship M20.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En su última presentación en el Rugby Championship M20, el seleccionado fue derrotado de manera ajustada por Australia que se llevó el partido 32 a 30. La Argentina mostró reacción y en los minutos finales se acercó en el marcador para dejar una mejor imagen.

Lee además
con el sanjuanino francisco alvarez, argentinos quiere festejar en la paternal: recibe al lanus de pellegrino
Octavos de final

Con el sanjuanino Francisco Álvarez, Argentinos quiere festejar en la Paternal: recibe al Lanús de Pellegrino
Un sanjuanino se quedó con un premio de casi $10.000.000 del Quini 6.
Juegos de azar

Un sanjuanino ganó casi $10.000.000 por jugar al Quini 6

El cierre del Rugby Championship M20 dejó una versión de los Pumitas diferente a la de otros partidos, arrancando siendo dominados y luego mostrando reacción para poner en aprietos a Australia que se llevó el partido por un ajustado 32 a 30.

Durante el primer tiempo los Junior Wallabies fueron altamente efectivos y en las tres situaciones que tuvieron llegaron al try para llevarse el parcial por 17 a 10. Si bien la Argentina había logrados descontar (y eso que le anularon un try) estuvieron lejos en el juego.

Encima, en el arranque de la etapa complementaria, los chicos australianos pegaron fuerte de entrada y con dos conquistas estiraron diferencias y se pusieron bien arriba en el marcador (29-10).

Y cuando todo parecía que estaba perdido y que los Pumitas iban a cerrar el torne4o con una dura caída, apareció el corazón del equipo y esa reacción que se estaba esperando. Con los cambios que le hicieron bien al equipo fueron ganando terreno y teniendo más posesión.

Con los tries de Ledesma Arocena y Cebrón quedaron a tiro (32-25) y le metieron suspenso a un partido que parecía que ya estaba definido.

Luego, otra gran jugada colectiva derivó en el segundo try del wing Ledesma Arocena y aunque la conversión no la pudieron meter para igualar el partido hay que aplaudir a los chicos por el esfuerzo y la entrega que dieron.

Argentina M20 (30): Benjamín Farías Cerioni, Manuel Cúneo Camargo y Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dande (cap), Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Federico Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll y Benjamín Ledesma Arocena; Simón Pfister.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Suplentes: Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebrón, Federico Narváez, Toribio Latorre, Franco Marizza, Ignacio Zabella, Ramón Fernández, Manuel Giannantonio.

Australia M20 (32): Jacob Job, Ewald Kruger y Edwin Langi; Will Ross y Kenneth Harris; Luca Cleverley, Tom Robinson (cap) y Eli Langi; Sam Blank y Jonty Fowler; Cooper Watters, Josh Takai, Leo Jaques, Taione Taka; Chayse Geros.

Suplentes: Charlie Hollyman, Nick Hill, Jasper Asi, Isaac Fonua, Toby Brial, Angus Grover, Riley Whitfeld, Louis Fenwicke.

Tantos en el Primer Tiempo: 4’, Gol de Fowler por Try de Langi (AUS); 29’, Gol de Serpa por Try de Cúneo Camargo (ARG); 32 y 39’, Tries de Jaques y Robinson (AUS), y 36’, Penal de Serpa (ARG).

Amonestado: 31’, Benavides (ARG).

Resultado Parcial: Argentina M20 10 – Australia M20 17.

Tantos en el Segundo Tiempo: 3’, Try de Kruger (AUS); 7’, Gol de Fowler por Try de Langi (AUS); 25’, Gol de Serpa por Try de Ledesma Arocena (ARG); 30’, Try de Cebrón (ARG); 34’, Penal de Fowler (AUS); 36’, Penal de Serpa (ARG), y 37, Try de Ledesma Arocena (ARG).

Estadio: Nelson Mandela Bay.

Temas
Seguí leyendo

Un jubilado sanjuanino fue a cobrar y se encontró con una deuda de $5.000.000 que desconocía

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

El "sí, quiero" le gana terreno a la convivencia en el registro civil sanjuanino

Una obra sanjuanina llega a la Feria del Libro de Buenos Aires con una interpelación mundial

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede

San Martín quiere ganar y acomodarse: a qué hora juega y dónde ver el partido

El viento sur pegó fuerte en San Juan y tiró parte del muro del Jockey Club

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin quiere ganar y acomodarse: a que hora juega y donde ver el partido
Primera Nacional

San Martín quiere ganar y acomodarse: a qué hora juega y dónde ver el partido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Empleados judiciales que luchaban contra el delito caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo
Bomba

Empleados judiciales que "luchaban contra el delito" caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal
A juicio

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso
Violencia de género

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso

Doña María del Carmen en una ocasión en la que cedió una entrevista a TIEMPO DE SAN JUAN.
Trágico final

Encontraron muerta a la anciana que fue conocida por la "Casa del horror" y sus 11 animales en estado de abandono en Santa Lucía

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica
El clima

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica

Te Puede Interesar

Fe y Alegría trabaja en San Juan.
Compromiso social

La movida Fe y Alegría en San Juan, mucho más que rezar juntos

Por Miriam Walter
Foto publicada por la cuenta oficial del partido la Libertad Avanza.
Análisis

Las perlitas de la feria: mala suerte climática, músculo de Orrego, desembarco karinista y algún desorden

Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede
Insólito

Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede

Planean sacar las esculturas en troncos de árboles de la Calle de los Enamorados en Barreal, para preservarlas.
Cambio histórico

¿Adiós a un símbolo?: planean sacar las esculturas en árboles de la Calle de los Enamorados, en Barreal

Con sello sanjuanino: Manu Cúneo marcó un try en la derrota ajustada de Los Pumitas ante Australia
Championship M20

Con sello sanjuanino: Manu Cúneo marcó un try en la derrota ajustada de Los Pumitas ante Australia