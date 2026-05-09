Córdoba se paraliza: Talleres y Belgrano se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura

La provincia de Córdoba se paralizará este sábado, cuando Talleres reciba a Belgrano en una nueva edición del clásico que será un mano a mano en los octavos de final del Torneo Apertura.

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El trascendental encuentro, que está programado para las 16:30 , se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes , contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Talleres llega a este partido luego de haber finalizado en la cuarta posición de la Zona A con 26 puntos, solo por detrás de Estudiantes de La Plata, Boca y Vélez.

La "T", que es dirigida por Carlos Tevez, pudo volver a afianzarse entre los protagonistas del fútbol argentino, luego de lo que fue un más que complicado 2025 en el que incluso llegaron a pelear por no descender.

Belgrano, por su parte, también sumó 26 puntos, aunque terminó quinto en la Zona B por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors y Rosario Central.

El "Pirata" cordobés, que es dirigido por Ricardo Zielinski, demostró un gran nivel a lo largo de toda la primera fase, aunque unas caídas en las últimas fechas lo relegaron bastante en la tabla, por lo que tendrá la difícil tarea de enfrentarse con su clásico rival en condición de visitante.

El último enfrentamiento entre Talleres y Córdoba se dio en la undécima fecha de este Torneo Apertura y terminó en empate sin goles.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Octavos de final

Talleres - Belgrano

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 16:30. TV: ESPN Premium

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.__IP__

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.