sábado 9 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Playoff

Córdoba se paraliza: Talleres y Belgrano se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura

Ambos equipos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de este fin de semana en el fútbol argentino.

Por Agencia NA
image

La provincia de Córdoba se paralizará este sábado, cuando Talleres reciba a Belgrano en una nueva edición del clásico que será un mano a mano en los octavos de final del Torneo Apertura.

Lee además
sin silbato y con banderines: la experiencia de los arbitros sanjuaninos en el panamericano de futsal de sordos
Panamericano de Sordos

Sin silbato y con banderines: la experiencia de los árbitros sanjuaninos en el Panamericano de Futsal de Sordos
san martin quiere ganar y acomodarse: a que hora juega y donde ver el partido
Primera Nacional

San Martín quiere ganar y acomodarse: a qué hora juega y dónde ver el partido

El trascendental encuentro, que está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Talleres llega a este partido luego de haber finalizado en la cuarta posición de la Zona A con 26 puntos, solo por detrás de Estudiantes de La Plata, Boca y Vélez.

La "T", que es dirigida por Carlos Tevez, pudo volver a afianzarse entre los protagonistas del fútbol argentino, luego de lo que fue un más que complicado 2025 en el que incluso llegaron a pelear por no descender.

Belgrano, por su parte, también sumó 26 puntos, aunque terminó quinto en la Zona B por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors y Rosario Central.

El "Pirata" cordobés, que es dirigido por Ricardo Zielinski, demostró un gran nivel a lo largo de toda la primera fase, aunque unas caídas en las últimas fechas lo relegaron bastante en la tabla, por lo que tendrá la difícil tarea de enfrentarse con su clásico rival en condición de visitante.

El último enfrentamiento entre Talleres y Córdoba se dio en la undécima fecha de este Torneo Apertura y terminó en empate sin goles.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Apertura
  • Octavos de final
  • Talleres - Belgrano
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • Hora: 16:30. TV: ESPN Premium

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.__IP__

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Seguí leyendo

Uno con sed de revancha y otro con la presión de estar en casa: se juega el clásico del rugby local

"Chiqui" Tapia ayudará económicamente a Sportivo Rivadavia a levantar la pared que se derrumbó por el viento Zonda

Azzaro tildó a Paredes de canchero y le pidió que primero "levante una copita con Boca"

Escándalo en la Premier League: un futbolista, apartado del plantel por supuestos chats con una menor de edad

La sorpresiva declaración de Lionel Messi antes del Mundial: "Hay selecciones que llegan mejor que Argentina"

Fin de semana cargado de deporte en San Juan: automovilismo, running, futsal y mucho más

El gesto inapropiado de Cristiano Ronaldo ante los gritos de "¡Messi, Messi!"

El sanjuanino que desvela a Boca y Racing: quién es la joya de 21 años que podría volver a Primera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca, a todo o nada para para eliminar a huracan y pasar a cuartos: formaciones, hora y como ver el partido
Playoff

Boca, a todo o nada para para eliminar a Huracán y pasar a cuartos: formaciones, hora y cómo ver el partido

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Empleados judiciales que luchaban contra el delito caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo
Bomba

Empleados judiciales que "luchaban contra el delito" caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal
A juicio

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Caso Green House: penas de 6 y 4 años para la pareja inversora que estafó a 75 personas con cerca de $350.000.000 video
En un juicio abreviado

Caso Green House: penas de 6 y 4 años para la pareja "inversora" que estafó a 75 personas con cerca de $350.000.000

La Caja de Acción Social de San Juan prepara un nuevo remate de vehículos. 
Oportunidad

San Juan remata flota de vehículos: hay camionetas Toyota, Ford y Jeep

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso
Violencia de género

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso

Te Puede Interesar

Foto publicada por la cuenta oficial del partido la Libertad Avanza.
Análisis

Las perlitas de la feria: mala suerte climática, músculo de Orrego, desembarco karinista y algún desorden

Por Sebastián Saharrea
El Paso de Agua Negra sigue activo hasta que la nieve no lo permita más.
Integración regional

El Paso de Agua Negra, resistiendo al frío: Chile proyecta tenerlo abierto hasta junio y revela dos datos curiosos

Videos: nevó en San Luis y Córdoba y amanecieron teñidas de blanco
Se adelantó el invierno

Videos: nevó en San Luis y Córdoba y amanecieron teñidas de blanco

Empleados judiciales que luchaban contra el delito caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo
Bomba

Empleados judiciales que "luchaban contra el delito" caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso
Violencia de género

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso