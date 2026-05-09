Brote de vida y arte con identidad 100% sanjuanina en Ullum

En suelo ullunense, donde el ritmo de la vida lo dictan el sol y la aridez, ha germinado una propuesta que desafía la quietud y busca reconectar a los sanjuaninos con sus raíces más profundas. Un Jardín Seco, el vivero experimental que se ha convertido en un faro de sostenibilidad y cultura, vuelve a ser el epicentro de una movida que fusiona la ciencia, el aprendizaje y la expresión artística bajo el cielo local.

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Este proyecto, que nació de la premisa de valorar lo propio y entender las particularidades de nuestro suelo, no es solo un espacio de reproducción de plantas; es un laboratorio de ideas y un punto de encuentro para quienes buscan una vinculación más consciente con el entorno. Tras el éxito de las convocatorias de abril, el espacio renueva su apuesta con jornadas que invitan a ensuciarse las manos y abrir bien los ojos.

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La filosofía detrás de esta iniciativa tiene nombre y apellido. Pablo Pastor, ideólogo de "Un Jardín Seco", sostiene que el conocimiento de nuestra flora es el primer paso para la conservación y el diseño de paisajes responsables en una provincia donde el agua es un recurso sagrado.

Reflexionando sobre el camino recorrido este otoño, Pastor destacó la recepción de la comunidad. "El 11 y el 25 de abril se han realizado talleres de siembra de plantas autóctonas y seguramente después confirmaremos nueva fecha", adelantó, dejando en claro que la demanda por aprender a cultivar especies nativas —esas que mejor se adaptan y menos recursos exigen— sigue en pleno crecimiento.

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Una cita con los "pequeños habitantes" y la luz

Los talleres de otoño al aire libre no se detienen y este sábado 9 de mayo la agenda se intensifica con dos propuestas disruptivas que prometen redescubrir la naturaleza desde ángulos poco convencionales: el juego y la técnica visual.

La jornada comenzará a las 14:00 horas con el "Taller de Bichos". Bajo la guía de la Lic. en Biología Ana Cortés Vega, los asistentes se sumergirán en el micro-mundo de los insectos, arañas y otros pequeños habitantes que suelen pasar desapercibidos o, peor aún, ser víctimas de prejuicios. El objetivo es claro: observar de cerca, comprender el rol vital que cumplen en el equilibrio del ecosistema y, fundamentalmente, desarmar esos miedos frecuentes que nos separan de la biodiversidad local. Es una invitación a mirar con respeto y curiosidad aquello que camina o vuela entre las jarillas.

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Al caer la noche, el paisaje de Ullum se transformará en un lienzo oscuro para la segunda propuesta. La Lic. en Cine Natalia Colibrí Napoli coordinará el Taller de Fotografía Nocturna (Light Painting). En esta experiencia, los participantes aprenderán a "pintar con luz", utilizando sus propios teléfonos celulares y elementos simples para crear imágenes mágicas en medio del entorno natural. La técnica de larga exposición permitirá capturar rastros luminosos, uniendo la tecnología cotidiana con el misterio de la noche sanjuanina.

Ciencia, arte y comunidad

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Estas propuestas están diseñadas para el público general, sin necesidad de conocimientos previos, reafirmando la idea de que la cultura y la ciencia deben ser accesibles y vivenciales. Es una oportunidad para que familias, jóvenes y adultos se alejen de la rutina urbana y se permitan una tarde de aprendizaje activo en un entorno que respira identidad.

Detalles de inscripción y participación: