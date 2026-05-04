Artes entrelazadas: "Merkén Barroco" regresa a escena con una propuesta multisensorial

El panorama artístico local se prepara para una noche de experimentación y sensibilidad. El colectivo Merkén Proyectos anunció el regreso de "Merkén Barroco", una puesta que busca romper con los moldes tradicionales al proponer un diálogo fluido entre diversas disciplinas artísticas.

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La obra no se define simplemente como un concierto o una pieza teatral, sino como un universo poético donde el lenguaje del barroco se cruza con estéticas contemporáneas. A través de la integración de la música en vivo, la expresión corporal y el teatro de títeres, el elenco apuesta por una escena viva que busca interpelar al espectador desde la emoción y la percepción.

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Identidad y construcción colectiva

Desde el grupo destacan que esta producción es fruto de un trabajo horizontal y cooperativo, integrado por artistas multifacéticos. El objetivo central es generar un cruce de lenguajes que amplifique la experiencia estética, permitiendo que lo visual y lo sonoro se fundan en una misma narrativa.

Se trata de una oportunidad imperdible para los amantes de las propuestas no convencionales y para quienes buscan descubrir nuevas formas de habitar el espacio escénico en San Juan.

Coordenadas y entradas

La función tendrá lugar este viernes 8 de mayo a las 21:00 horas. El escenario elegido es la Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en O’Higgins Este 501, en Capital.

Para quienes deseen asegurar su lugar, se ha dispuesto una preventa de entradas anticipadas: