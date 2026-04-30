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Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su romance: así fue su escapada romántica a Pinamar

Tras meses de rumores, la actriz y el trapero compartieron imágenes de su viaje a la Costa Atlántica que confirmarían el noviazgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El video recopilatorio muestra momentos de intimidad y distensión: desde caminatas por la playa y bailes en la terraza del hospedaje, hasta escenas donde el rapero de 26 años aparece tocando la guitarra o sumergiéndose en la pileta.

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Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la ausencia de otras personas en el viaje. Las postales reflejan una convivencia de a dos, rodeados de naturaleza y paz.

A menos de un año de su mediática separación de Nicolás Vázquez, el presente sentimental de Gimena Accardi parece haber dado un vuelco definitivo. Los rumores que sobrevolaban el ambiente del espectáculo desde finales del año pasado finalmente encontraron su cause a través de las redes sociales de la propia actriz.

En una reciente escapada a la ciudad costera de Pinamar, Accardi blanqueó su relación con el músico y trapero Seven Kayne, con quien protagonizó una de las ficciones más comentadas de los últimos meses.

Embed - Gime Accardi on Instagram: "entre el atlántico y un lago encontré un nuevo paraíso donde todo fue paz. que hermosura @lobosdemar_ si pueden, vivan esta experiencia "
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Una escapada a puro relax y complicidad

En estos días, Accardi publicó una serie de videos e historias en Instagram que no dejaron lugar a dudas para sus seguidores, pero aún se espera la confirmación oficial por parte de los involucrados.

En las imágenes compartidas por la actriz de 40 años, se la puede ver disfrutando de unos días de descanso en un exclusivo complejo de la Costa Argentina.

En una de las fotos, Gime se mostró probando maquillajes de canje en el auto, mientras que detrás suyo, en el asiento del conductor, se divisaba claramente la figura del músico, fácilmente reconocible por su característico color de pelo.

"Entre el atlántico y un lago encontré un nuevo paraíso donde todo fue paz", escribió la artista en su cuenta personal para describir el momento.

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