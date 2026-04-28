El mensaje que Allegra Cubero le mandó a Mica Viciconte después de haber festejado sus 15 años

La celebración llegó después de un inicio de cumpleaños más íntimo. La joven había cumplido 15 en enero durante un viaje a Punta del Este junto a su mamá, Nicole Neumann, donde hizo un primer festejo más reservado.

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Luego, tuvo un encuentro con amigos en su casa de Nordelta. Finalmente, el tercer evento fue organizado por su papá, Fabián Cubero y Viciconte en un salón de Olivos.

Tal como se vio en las imágenes que circularon en redes, la noche combinó emoción, baile y momentos en familia. Sin embargo, también estuvo atravesada por cuestionamientos de usuarios, que apuntaron tanto al protagonismo de los adultos como a la presencia de canjes pactados por Mica.

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La lista de invitados del 15 de Allegra Cubero

Mica Viciconte rompió el silencio luego de las críticas que circularon por la fiesta de 15 de Allegra Cubero, que tuvo lugar este fin de semana en un elegante salón de Olivos.

Luego de la polémica que se volvió a instalar por la ausencia de Nicole Neumann en el cumpleaños de su hija, todas las preguntas apuntaron hacia la mediática para saber quién estuvo a cargo de la lista de invitados.

Este lunes al aire de Puro Show (eltrece) mostraron la nota que dio Mica en la que habló sobre este tema. “Como dijo Fabián (Cubero), yo no invité a nadie, no hice la lista”, manifestó ella.

Allegra Cubero sorprendió con un gesto que no pasó desapercibido en las redes sociales después de su fiesta de 15. La adolescente le dejó un mensaje a Mica Viciconte, quien estuvo a cargo de la organización del megaevento.

Todo ocurrió en un posteo que la pareja de Fabián Cubero compartió en su cuenta de Instagram. “Una fiesta inolvidable, de esas que te hacen valorar las cosas lindas, los momentos compartidos y la gente que querés”, escribió.

En ese mismo espacio, Allegra respondió de forma directa: “Los amo”. Poco después, redobló la apuesta con otra frase que resumió su entusiasmo por el evento: “Fiestón”.

El exfutbolista explicó que fue Allegra la que estuvo totalmente dedicada a elegir quiénes podían formar parte de la celebración. Incluso, remarcó que fue la adolescente quien invitó a diferentes amigos tanto de él como de Mica.

“Vino toda mi familia, vinieron amigas mías de Mar del Plata que fueron invitadas, así que yo chocha de la vida porque pude disfrutar también con mis amigas”, aseguró Viciconte.

“Vos participaste de la organización”, le dijo un cronista a Mica. “Un montón, pero de la lista de invitados no. De la entrada tampoco. Yo en ese sentido no decidí nada”, manifestó.