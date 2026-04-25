Cinco miradas para disfrutar a pleno de la inmersiva y colorida 'Mujeres Argentinas' en el TB

En el marco del Día Internacional de la Danza, el Teatro del Bicentenario se viste de gala para presentar una producción que trasciende lo convencional. Bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el polo cultural sanjuanino pone en escena "Mujeres Argentinas", una obra de profunda raíz identitaria que conjuga la maestría de Ariel Ramírez y Félix Luna con el talento de más de 60 artistas locales.

Esta versión, concebida íntegramente por el TB en su temporada 2023, propone un viaje multisensorial donde la música, el canto y la danza se entrelazan con la tecnología. La puesta no solo rinde homenaje al legado histórico de las mujeres en nuestra cultura, sino que lo hace a través de una propuesta visual disruptiva que incorpora digitalmente la obra del reconocido artista plástico sanjuanino Carlos Gómez Centurión.

El desafío de la "maquinaria" artística

La magnitud de la obra exige una coordinación milimétrica. Alexis Mirenda, director general de la puesta, destaca que la complejidad reside en la armonía de los elementos. "El desafío mayor es ensamblar todo, que todo funcione. Que la maquinaria, que las luces, las proyecciones, las coreografías y que el vestuario armen un todo armónico", explicó Mirenda, subrayando que el público se encontrará ante una pieza de dimensiones imponentes: "Es una obra enorme, llena de vestuario, de colores, de música y cantantes en vivo".

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Esa excelencia sonora está garantizada por La Camerata San Juan, bajo la dirección del maestro Pablo Grosman. Con arreglos originales de Enzo Pérez y las potentes voces de Aimé y Melisa Quiroga, la música se convierte en el pulso de la escena. "Para nosotros es muy importante poder participar de esta nueva puesta de Mujeres Argentinas. Es un ciclo de canciones muy queridas que venimos haciendo desde hace un tiempo atrás y ahora estamos trabajando con toda la gente del teatro para montar de la mejor manera este show interdisciplinario", afirmó Grosman.

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Lo que distingue a esta versión de "Mujeres Argentinas" es su carácter inmersivo. Desde el área técnica, el trabajo es inmenso para lograr que el espectador se sienta parte del paisaje. Jorge Moreno, responsable de dicha sección, detalló que la complejidad de la obra requiere ajustes de precisión quirúrgica: "Nuestro desafío tiene que ver con toda la parte de maquinaria. La verdad que es una obra muy compleja porque es muy inmersiva, por lo tanto los ajustes requeridos son muy importantes. El ajuste de la proyección, el mapeo, el trabajo que tiene con la luz y otros aspectos más".

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En esa misma línea, las luces juegan un rol muy importante. Tachi Sáez, responsable de Iluminación, describió la convivencia entre la luz física y la digital como un lenguaje compartido que busca impactar en la sensibilidad del espectador.

"En esta oportunidad estamos siempre conviviendo con las pantallas, que es el gran desafío de estar con dos lenguajes al mismo tiempo en la escena. Las dos somos luz y tenemos que convivir. Hay que ajustar minuto a minuto, escena a escena de manera literal, para que le llegue directamente la emoción al corazón", comentó con pasión.

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La obra no es una simple repetición, sino una evolución constante que aprovecha la infraestructura del teatro. Jorge Vásquez, director coreográfico y realizador de vestuario, apuntó que esta reposición trae consigo mejoras significativas: "Es una relectura de lo que fue en su momento Mujeres Argentinas en el marco de la Gala Patria. Algunas escenas las estamos modificando, mejorando, a partir de lo que es toda la apuesta escenotécnica".

El elenco de bailarines sanjuaninos, seleccionado y coordinado bajo la mirada artística de Victoria Balanza, completa esta propuesta donde cada movimiento dialoga con la nostalgia y la historia argentina.

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Funciones y entradas

El público tendrá tres oportunidades para ser parte de este hito artístico en la Sala Principal del TB:

Sábado 25 de abril – 21:00 h

Domingo 26 de abril – 20:00 h

Sábado 2 de mayo – 21:00 h

Para incentivar el acceso a la cultura, el Teatro del Bicentenario ofrece un descuento especial de preventa exclusiva del 20%, disponible tanto en boletería como de forma online, utilizando el código promocional DANZA.

Valores: $30.000, $25.000, $15.000 y $10.000.

Puntos de venta: Disponibles en TuEntrada.com y en la boletería del teatro (lunes a viernes de 9:30 a 14h y de 16 a 20h; sábados de 9:30 a 14h, y dos horas antes de cada función).