Con maquinaria de última generación, OSSE potencia la atención en el Norte sanjuanino con respuesta exprés

“Antes pasaba una semana y por ahí no podíamos dar solución porque había que llevar las máquinas desde acá, desde la ciudad”, explicó Javier Sánchez , gerente de Operaciones de Obras Sanitarias San Juan , al detallar el cambio de paradigma que significa para la empresa la puesta en marcha de la nueva Zona Norte . Esta medida, que ya se encuentra firme tras un periodo de prueba de un mes y medio, permitió reducir notablemente los tiempos de atención, logrando que los operarios ya no dependan del traslado de equipos pesados desde el Gran San Juan para resolver urgencias en los departamentos alejados.

La creación de la Zona Norte es el resultado de un relevamiento integral que detectó la necesidad crítica de contar con herramientas y maquinaria en el lugar para afrontar trabajos complejos como roturas de caños o reparaciones de emergencia. Esta nueva estructura operativa tiene su asiento principal en el departamento de Jáchal y desde allí coordina las acciones en Iglesia, Valle Fértil y Calingasta. El objetivo central es optimizar la logística en una región donde las distancias son un desafío constante, eliminando la necesidad de recorrer más de 250 kilómetros desde la Casa Central para atender un reclamo en el norte provincial.

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La creación de una zona operativa exclusiva permite que los más de 12.000 usuarios de la región cuenten con respuestas inmediatas ante emergencias y mantenimiento de redes.

Sánchez destacó que la autonomía es una de las mayores ventajas de este esquema, ya que anteriormente los trabajos se realizaban “a pala y pico” o dependiendo de que el municipio o un tercero facilitara maquinaria. El gerente resaltó que gracias a una inversión importante y un sistema de leasing con el Banco San Juan, hoy la zona cuenta con equipos propios. Según explicó a TIEMPO DE SAN JUAN, al dotar a los trabajadores de la maquinaria necesaria se ha logrado que la atención sea "mucho más rápida" y que las soluciones lleguen "dentro de las 24 a 48 horas", un avance sustancial respecto a las demoras de hasta siete días que se registraban anteriormente.

Otra ventaja fundamental mencionada por el funcionario es la mejora en las condiciones de trabajo para los operarios. Sánchez subrayó que "para los usuarios y para los trabajadores se les ha facilitado mucho más la tarea", ya que contar con el equipo adecuado en el territorio permite una mayor celeridad y reduce la molestia del usuario por la falta de servicio. En total, la Zona Norte cuenta con una dotación de aproximadamente 120 operarios que se encargan de las guardias rotativas, las plantas de tratamiento y la parte comercial en las áreas alcanzadas.

Desde el punto de vista logístico, la base en Jáchal acorta las distancias de manera estratégica. Por ejemplo, el trayecto hacia Iglesia se reduce a unos 76 kilómetros, lo que permite que intervenciones que antes demoraban un día entero ahora se resuelvan en pocas horas. Para cumplir con estos objetivos, la zona ha sido equipada con un camión volcador, un carretón para traslados, retroexcavadoras de diferentes tamaños, una cargadora tipo bobcat para espacios reducidos y un equipo desobstructor para el servicio de cloacas. Este despliegue beneficia de manera directa a más de 12.000 usuarios distribuidos entre Jáchal, Huaco, Valle Fértil, Chucuma, Usno, Rodeo, Las Flores y Angualasto.

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Nuevas movilidades para todo San Juan

En sintonía con este plan de mejora de servicios, Obras Sanitarias avanza en una importante Licitación Pública para la adquisición de camionetas y furgones que serán destinados tanto al interior como al Gran San Juan. El presupuesto oficial para esta compra asciende a 1.935.334.130 pesos y se financia con recursos propios de la empresa.

El pliego técnico contempla la incorporación de camionetas doble cabina con tracción 4x4 y 4x2, además de furgones de carga con capacidad de al menos 10 metros cúbicos, todos equipados con motores diesel y modernos sistemas de seguridad. Sánchez enfatizó que esta inversión es vital para que todos los servicios cuenten con los equipos necesarios para ser más ágiles en la atención de los reclamos en toda la provincia.