Video: una famosa sanjuanina, emocionada por ver bailar a su padre de 91 años

A veces, las mejores historias no se anuncian. Simplemente pasan. Eso fue lo que ocurrió con Karina Palacio, quien publicó un video que rápidamente despertó reacciones en redes: su padre, Orlando Palacio , entrando a una clase de baile y sumándose como uno más.

“Quiero compartir algo que pasó ayer durante una clase… para mí lejos mi mejor clase”, escribió la conductora. El mensaje, en mayúsculas y sin filtros, transmite la emoción del momento. “Apareció de sorpresa mi viejo, jamás tomó mis clases y con sus casi 91 años dijo presente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2047818787236302922&partner=&hide_thread=false Una famosa sanjuanina, emocionada por ver bailar a su padre de 91 años



Video gentileza: Facebook Sonia Karina Palacio Miranda pic.twitter.com/ezw2xOIhdc — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 24, 2026

En el video -breve, pero suficiente- se lo ve a Orlando moverse con soltura, acompañado, sonriente. No hay coreografías complejas ni pasos perfectos. Hay algo más simple y más potente: ganas. Presencia. Vida.

“Este es mi viejo, mi querido viejo… todo es cuestión de actitud y de amar la vida”, agregó Karina, en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios celebrando la escena.

Un nombre que dejó huella en las aulas

Para muchos sanjuaninos, Orlando “Pato” Palacio no es un desconocido. Su historia está ligada a la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, donde fue profesor durante años y dejó una marca que todavía resuena.

Entre los recuerdos de exalumnos, su nombre aparece como una referencia constante. No solo por lo que enseñaba en clase, sino por el vínculo que construía. Profesor, mentor, guía. De esos que trascienden el aula.

Cuando cumplió 90 años, meses atrás, fueron sus propios exalumnos quienes organizaron un festejo que terminó siendo mucho más que un cumpleaños. Hubo abrazos, fotos, risas y mensajes que reflejaban el cariño acumulado con el tiempo. “Un encuentro inolvidable para un ser inolvidable”, escribió uno de ellos.

Incluso volvió a pisar los pasillos del colegio para dar una clase especial, con la misma claridad de siempre. “Elijan bien su profesión, sepan que ella es el bastón que los acompañará siempre”, fue una de esas frases que, como tantas otras, quedaron grabadas.