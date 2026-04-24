Embajadores europeos visitaron EPSE y conocieron la fábrica de paneles solares de San Juan

Una delegación integrada por embajadores y autoridades diplomáticas de varios países europeos acreditados en la República Argentina realizó una visita protocolar a EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), donde conocieron la fábrica de paneles solares de San Juan. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el vínculo entre la provincia y países europeos, promoviendo oportunidades de cooperación e intercambio en áreas estratégicas.

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Durante la visita, los representantes diplomáticos recorrieron las instalaciones de la fábrica y recibieron información detallada sobre el desarrollo de la energía solar en San Juan, así como sobre la matriz energética provincial, que se posiciona como una de las más avanzadas del país en materia de energías renovables. En ese marco, se expusieron las inversiones realizadas, el crecimiento de los parques solares y el rol clave de EPSE en la generación de energía limpia.

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Asimismo, se presentaron las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, orientadas a promover la sostenibilidad, la eficiencia energética y el cuidado del ambiente. Entre ellas, se destacó la incorporación de tecnología aplicada, el impulso a la generación distribuida y el desarrollo de infraestructura que permite diversificar la matriz energética, con impacto directo en el desarrollo productivo y en la calidad de vida de las familias sanjuaninas.

La delegación estuvo encabezada por el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, junto a representantes diplomáticos de Austria, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Hungría y Polonia, entre otros funcionarios.

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Por parte del Gobierno provincial participaron el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia y la secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Claudia Sarmiento, entre otras autoridades.

En representación de EPSE estuvieron presentes su presidente, Lucas Estrada; el vicepresidente, Gustavo Soria; el director secretario, Adrián Trettel; y el síndico, Matías Garcés, junto a equipos técnicos y responsables de distintas áreas.

Este tipo de encuentros consolida la proyección internacional de San Juan y refuerza el posicionamiento de la provincia como referente en energías renovables, con una política sostenida que impulsa el desarrollo, la inversión y la sustentabilidad a largo plazo.