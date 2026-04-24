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¿Será?

Anuncian que se viene uno de los inviernos más calurosos de los últimos años en el país: qué pasará en San Juan

En su pronóstico trimestral, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una marcada tendencia en el ascenso de las temperaturas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El invierno tendrá temperaturas de normales a más elevadas que el promedio en San Juan, según el pronóstico extendido del SMN.

El invierno tendrá temperaturas de normales a más elevadas que el promedio en San Juan, según el pronóstico extendido del SMN.

El invierno en San Juan podría sentirse menos riguroso de lo habitual. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia se encuentra dentro de una amplia región del país donde se prevén temperaturas normales o superiores a las históricas, en línea con una tendencia generalizada de meses más cálidos.

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La información surgió de la actualización que realizó el SMN de su Pronóstico Climático Trimestral, donde ratificó una tendencia que también alcanza a San Juan: se esperan meses con temperaturas más altas que las habituales para la época.

De acuerdo con el informe, no hay regiones del país en las que se proyecten temperaturas por debajo del promedio histórico, un dato que refuerza el escenario de cambios en las condiciones climáticas que se vienen observando en los últimos años.

En el caso de San Juan, incluida dentro de la región de Cuyo junto a Mendoza y San Luis, el pronóstico indica una categoría “normal o superior a la normal”. Esto implica que, si bien pueden registrarse variaciones, hay mayores probabilidades de que las temperaturas se ubiquen por encima de los valores típicos del invierno.

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Las condiciones más marcadas de calor se darán en el Litoral, parte de Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis, donde directamente se espera una categoría “superior a la normal”, es decir, con temperaturas medias claramente más elevadas.

El mapa difundido por el organismo muestra una predominancia de tonos cálidos en todo el territorio nacional, lo que respalda la proyección de un invierno atípico, con registros térmicos elevados de forma generalizada.

Por último, desde el SMN recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos y eventuales alertas, especialmente ante la posibilidad de eventos extremos asociados a estas condiciones más cálidas de lo normal.

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