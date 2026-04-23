Fin del caos en el tránsito en San Juan: los cortes de calles por obras ahora aparecerán en Google Maps

Con el objetivo de agilizar la circulación urbana y reducir las complicaciones derivadas de las obras, la provincia pondrá en marcha próximamente el sitio web cortesdecalle.sanjuan.gob.ar . Según fuentes del Ministerio de Gobierno confirmaron a Tiempo de San Juan, se trata de un sistema unificado donde diferentes organismos del Estado (como el Ministerio de Infraestructura y Obras Sanitarias, municipios y empresas privadas de bacheo) deberán registrar todos los cortes de calzada, ya sean programados o de emergencia.

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La innovación central de este proyecto no reside solo en la página web, sino en su integración automática con Google Maps. De esta manera, cualquier persona que utilice su celular para navegar, ya sea en auto particular o a través de aplicaciones de transporte como Uber o DiDi, recibirá alertas sobre si un corte es total o parcial y será dirigido automáticamente por los desvíos correspondientes. Incluso, el sistema permitirá marcar obras por tramos, de modo que el mapa informe con precisión qué cuadras específicas están bloqueadas y cuáles permanecen habilitadas según el avance de los trabajos.

Para los usuarios del transporte público, la herramienta será clave para la RedTulum. La plataforma sugerirá paradas alternativas y el Ministerio de Gobierno realizará un seguimiento para asegurar que los colectivos cumplan con los desvíos indicados en el mapa, garantizando que los pasajeros tengan previsibilidad sobre dónde abordar las unidades.

Además de la asistencia al tránsito, el portal funcionará como un centro de datos. Así las cosas la página generará estadísticas mensuales y anuales por departamento. Esto permitirá conocer, por ejemplo, cuántos cortes se realizaron en Capital en un mes determinado y qué entidad fue la responsable (ya sea el Ministerio, la municipalidad o empresas de servicios), aportando transparencia a la gestión del espacio público.

Aunque el lanzamiento oficial se espera para las próximas semanas, desde el Ejecutivo aseguraron que el sistema está listo para operar.