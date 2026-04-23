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Amín se anota y ya son tres los que asoman para intendente en Calingasta

El exlegislador y empresario busca posicionarse como una alternativa de gestión, mientras el peronismo departamental empieza a crujir ante la posible vuelta de Castañeda y la gestión de Carbajal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Amin.

Alfredo Amin.

El tablero político en Calingasta empezó a agitarse prematuramente con la confirmación de que Alfredo Amín buscará la intendencia, sumándose al actual diputado Jorge Castañeda y al intendente Sebastián Carbajal en las aspiraciones, quienes ya ocupan espacios centrales en la discusión por el poder departamental. El escenario de tres nombres del espacio pejotista asomando para el sillón municipal anticipa una contienda picante para el año que viene.

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Amín, un empresario reconocido y con pasado legislativo, fundamentó su decisión en que el departamento requiere un perfil de conducción específico para los tiempos que se avecinan. Según dijo en Radio Sarmiento, no se trata simplemente de un deseo personal de ocupar el cargo, sino de una necesidad estructural, ya que considera que Calingasta necesita de un liderazgo sólido, fuerte y justo que comprenda profundamente la dinámica minera que está por llegar. A sus 53 años, el empresario dijo que siente que es el momento oportuno por una cuestión generacional y de preparación, asegurando que su trayectoria en el sector privado y docente le permite conocer ambos lados del mostrador, tanto el de quien paga impuestos como el de quien gestiona el Estado.

"Me parece que Calingasta necesita un liderazgo sólido, fuerte, justo, que entienda la dinámica minera que se viene y que pueda ser compatible todas las actividades sin ponerse colorado", dijo Amín .

En su análisis de gestión, Amín puso el foco en la necesidad de un intendente dialoguista, algo que, según su visión, faltó en algunos mandatos recientes. El empresario minero fue crítico con la actual administración de Sebastián Carbajal, señalando su sorpresa ante la aparente falta de diálogo con el gobierno provincial de Marcelo Orrego durante visitas oficiales. Respecto a la ausencia del actual intendente en actos oficiales, señaló que "Si viene una figura provincial tiene que estar. Tienen que estar los ministros y estar al lado gestionando, guardándote los problemas internos, porque primero está obviamente la población de Calingasta".

Amín sostuvo que su propuesta no nace del ego, sino de la convicción de que puede ofrecer una visión sólida para enfrentar desafíos como la crisis del agua y la compatibilidad de actividades productivas sin caer en contradicciones "Yo iría por el peronismo. Si el peronismo no me contiene o hay un mecanismo para no aceptarme, hay siempre caminos", aseguró. Y agregó que "no he cerrado ninguna puerta. Esto no es una cuestión de que me voy a morir si no llego a este lugar. Al contrario, yo me propongo como una opción". Aseguró que está dispuesto a buscar alternativas fuera de la estructura del PJ e incluso mencionó la posibilidad de reflotar agrupaciones departamentales o buscar afinidad con otros sectores como el orreguismo pero no con los libertarios.

Por otro lado, la figura de Jorge Castañeda emerge como un competidor de peso que ya ha manifestado que volver a la intendencia no es algo que le asuste. El actual diputado departamental mantiene una agenda activa vinculada a la minería, trabajando en proyectos de ley para proveedores locales y defendiendo la seguridad del transporte minero en la zona. Castañeda se viene mostrando pragmático respecto al futuro electoral. Dijo que su decisión final dependerá del sistema de votación que se defina para el próximo año, ya sean internas o PASO. Al igual que Amín, Castañeda deja la puerta abierta a jugar bajo distintas reglas de juego e incluso bajo diferentes armados políticos si el escenario interno del Justicialismo se vuelve restrictivo, subrayando que su prioridad es votar lo que sea beneficioso para San Juan y su departamento.

El tercer actor en la puja por el sillón que se vislumbra es el actual intendente Sebastián Carbajal, quien ya recibee cuestionamiento tanto de Amín como de sectores vinculados a Castañeda. La tensión interna en el peronismo calingastino es evidente, con Amín remarcando que ya no forma parte de la junta departamental y cuestionando el desgaste que generan las PASO, aunque las considera el mecanismo más legítimo para dirimir candidaturas ante el riesgo de que las decisiones se tomen a dedo.

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