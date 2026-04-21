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La reunión que tuvo lugar en Calingasta después de las polémicas declaraciones del presidente del Concejo

CASEMICA organizó un encuentro en el que estuvo presente el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y el diputado departamental, Jorge Castañeda. Un encuentro con objetivos productivos que tuvo tintes políticos después de la sesión del sábado.

Por Ana Paula Gremoliche
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La Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica), presidida por Adolfo Ibazeta, organizó una reunión en el departamento en la que invitó al ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el diputado departamental, Jorge Castañeda. En el encuentro se firmó un comunicado en el que se pide por la aprobación de la Ley de Proveedores Mineros, por el plan de ordenamiento territorial y por mayor claridad del avance del proyecto Los Azules. Más allá de este motivo económico, la foto tiene algunos tintes políticos, ya que, por los asistentes y el calibre del mensaje, se contrapone al discurso que dio en la apertura de sesiones el presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate.

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En el documento, la Cámara solicita la sanción de la ley de proveedores locales, reclamada desde 2024, que garantice el crecimiento del empresariado sanjuanino y su participación efectiva en los proyectos mineros. Cabe recordar que el oficialismo y el Bloque Bloquista están trabajando para aunar ambos proyectos y sacar esta ley este 2026, ya que es uno de los objetivos que el gobernador Marcelo Orrego planteó en su discurso de apertura.

Además, advierten sobre la falta de avances en un plan de ordenamiento territorial para Calingasta, considerado esencial ante la inminente expansión minera. En ese sentido, cuestionan la falta de definiciones claras por parte de las autoridades municipales y plantean la necesidad de establecer criterios precisos sobre uso del suelo, infraestructura y servicios.

Por último, solicitan información oficial sobre el avance del proyecto Los Azules, ante versiones que indican el inicio de su etapa de construcción. Según indicó Ibazeta en Canal 13, la McEwen Copper tendría intenciones de empezar a construir la mina a fin de año, pero que no los incluyeron en el proceso licitatorio. Por este motivo, piden con urgencia la aprobación de la ley de proveedores.

La pata política de la reunión

La reunión de CASEMICA llama la atención porque, además de que busca generar diálogo con el Gobierno provincial, invitaron a Castañeda, quien cada vez está más lejos del riñón del peronismo. En contrapartida, en la apertura de sesiones, el Zárate confrontó con las autoridades del Ministerio de Minería por supuestas faltas de respuestas ante el pedido de acceso a los informes ambientales de la mina Hualilán. Este mensaje fue apuntado por los presentes como “armado”, ya que ocurrió inmediatamente después del discurso anual del intendente Sebastián Carbajal.

De esta manera, mientras algunos dirigentes peronistas buscan “conciliar” con el oficialismo provincial, otros buscan el confrontamiento directo. Podría ser una señal clave para leer lo que se viene en términos electorales en el departamento, con las supuestas intenciones de Castañeda de competir nuevamente por la intendencia.

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