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Precios

La inflación de CABA marcó 2,1%

El índice, que se analiza como anticipo de la inflación nacional, se desaceleró.

Por Agencia NA
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La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1 por ciento, y acumula un avance del 14% en lo que va del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

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De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.

La inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3%.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca el de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que escaló al 2,8%, quedando 0,7 puntos porcentuales por encima del índice general y acelerándose 1,4 puntos frente al registro de abril (1,4%). El notorio incremento viene siendo advertido por las principales consultoras en relación a la medición nacional.

El análisis del instituto porteño reveló que "al interior de la división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres (14,5%). Le siguieron en importancia, Leche, productos lácteos y huevos (3,7%) y Pan y cereales (2,6%)".

Aún con el mayor peso de los alimentos, sobresale la nueva desaceleración de precios en CABA, que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este jueves 11 de junio. Se espera que se ubique por debajo del 2,5%, según estiman las consultoras privadas.

Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 2,0%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,2%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 27,9% y los Servicios de 36,2%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,1%. En términos interanuales, se mantuvo estable en 32,1% interanual.

La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 2,8% en mayo, destacándose las alzas en las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primaria y secundaria). A nivel interanual, trepó 40,9%.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 0,1%, principalmente por los incrementos en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de los pasajes aéreos, en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de las frutas.

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