Mirá qué inflación proyecta el mercado para mayo

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las consultoras privadas estimaron que la inflación de mayo se ubicó en un 2,3% , manteniendo el mismo nivel que el mes anterior. Este informe, que contó con la participación de 46 especialistas entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras, proyecta una tendencia de desaceleración gradual para el resto del año.

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Pronóstico económico Luis Caputo anticipó que la inflación de mayo será más baja que la de abril

Las proyecciones indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) descendería al 2,1% en junio y al 2,0% en julio . Un hito relevante para los analistas es el mes de agosto, cuando se estima que la inflación perforaría el piso del 2% , situándose en el 1,8%. Hacia finales de año, las expectativas continúan a la baja, previendo un 1,9% para septiembre, 1,8% para octubre y un 1,7% para noviembre . En términos anuales, se espera que la dinámica de precios cierre 2026 en un 30,5% .

Por su parte, la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, se estimó en 2,2% para mayo. El grupo de los diez mejores pronosticadores, conocido como el Top 10, calculó esta variable en un 2,3%, lo que representa una mejora en sus expectativas de 0,2 puntos porcentuales respecto a la medición previa.

Tipo de cambio y variables macroeconómicas

En cuanto al mercado cambiario, el REM sitúa el tipo de cambio nominal promedio para junio de 2026 en $1.422, lo que representa una baja de 15 respecto a la encuesta anterior. Para diciembre de 2026, los participantes proyectan un dolar a $1.658, implicando una suba interanual del 14,5%, cifra que se encuentra alineada con la dinámica inflacionaria esperada.

La actividad económica también muestra señales de revisión al alza. Los analistas calculan que el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido un 0,3% en el primer trimestre y prevén una suba del 1,2% para el segundo trimestre. En términos anuales, el promedio de las proyecciones indica que el PIB real sería un 2,9% mayor que el promedio de 2025.

Mercado laboral y resultados fiscales

Respecto al empleo, la tasa de desocupación para el primer trimestre se estimó en 7,7%, y se espera que descienda al 7,4% para el último trimestre del año.

Finalmente, el informe destaca la solidez de las cuentas externas y fiscales. Se anticipa un superávit comercial de USD 20.185 millones para 2026, con exportaciones que alcanzarían los USD 98.547 millones. En el plano fiscal, la estimación del resultado primario del Sector Público Nacional arroja un superávit de $16 billones, reafirmando una tendencia positiva en la que ninguna proyección privada considera un resultado inferior a los $9 billones para este año.