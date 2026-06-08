En San Juan, proponen exámenes psicológicos obligatorios para entrenadores y profesores de gimnasios

En la Legislatura de San Juan ya está bajo el análisis de las comisiones un proyecto de ley impulsado por el oficialismo que promete cambiar las reglas de juego para el personal del ámbito deportivo. El objetivo de la propuesta es establecer la obligatoriedad de la realización de un examen psicotécnico como requisito indispensable para profesores, profesionales o cualquier persona que desempeñe y organice tareas en instituciones deportivas de la provincia, ya sean estas de carácter público, privado o mixto.

La propuesta legislativa se fundamenta en la necesidad de que el Estado provincial ejerza su facultad de ordenar y garantizar la seguridad en el deporte, sumando herramientas de evaluación que refuercen la prevención y la calidad educativa. Los autores del proyecto sostienen que la implementación de estas evaluaciones contribuye directamente a mejorar el entorno deportivo a través de la detección temprana de rasgos de la personalidad que podrían afectar negativamente el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, consideran que velar por la integridad física y psicológica de los jóvenes es una obligación constitucional que amerita exigir pruebas de idoneidad psicotécnica a quienes tienen la responsabilidad de conducir instituciones y actividades físicas.

El proyecto subraya que calificar a estos actores es primordial dado el papel crucial que desempeñan en la vida de los deportistas. Por eso, se argumenta que el examen psicotécnico permite determinar si la personalidad del profesional es compatible con el puesto y prevenir situaciones de riesgo. Un punto clave en la fundamentación es que estas evaluaciones deben ser realizadas de manera ética por profesionales habilitados que formen parte de un padrón especial confeccionado por el Colegio de Psicólogos de San Juan, respetando siempre la confidencialidad y la validez de los resultados. Finalmente, la iniciativa se presenta como un compromiso con la excelencia y la responsabilidad en el deporte como una política de Estado, asegurando que los educadores cuenten con las aptitudes necesarias bajo principios de no discriminación.

image La medida en estudio alcanza a profesionales de instituciones públicas, privadas y mixtas, con el fin de salvaguardar la integridad de los deportistas jóvenes (foto ilustrativa).

Antes y después

En la actualidad, el artículo 3 inciso b) de la Ley N.º 871-G establece que el Estado debe asegurar que la enseñanza de la educación física sea conducida por profesionales con título habilitante. En los casos de otras actividades deportivas donde no haya profesionales titulados, la norma vigente indica que quien enseñe u organice la práctica debe someterse a controles de idoneidad realizados por la autoridad de aplicación, pero no especifica la obligatoriedad ni el detalle de pruebas psicológicas para todos los casos.

Con la reforma propuesta, el texto del artículo se vuelve mucho más riguroso y abarcativo. El nuevo articulado mantiene la prioridad de los títulos habilitantes, pero añade que todos los responsables se deberán someter a controles de idoneidad, haciendo especial énfasis en las pruebas psicotécnicas. Estas evaluaciones tendrán la tarea específica de analizar rasgos perversos, antisociales y psicopáticos de la personalidad. Además, la modificación introduce que estas pruebas o psicodiagnósticos deben ser objetivos, confiables y culturalmente sensibles, con el fin último de salvaguardar la integridad psicofísica de los menores y determinar la idoneidad para un ejercicio ordenado de la profesión deportiva.