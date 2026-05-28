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Pronóstico económico

Luis Caputo anticipó que la inflación de mayo será más baja que la de abril

Afirmó que en el próximo año electoral, “la economía se va a llevar puesta a la política”. Aseguró que “el presidente va a ganar cómodamente”.

Por Agencia NA
Luis Caputo, en la apertura de Latin American Forum (Foto: Daniel Vides, Noticias Argentinas)

Luis Caputo, en la apertura de Latin American Forum (Foto: Daniel Vides, Noticias Argentinas)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de mayo será más baja que la de abril y aseguró que durante 2027 el país eludirá la incertidumbre que habitualmente generan las elecciones presidenciales porque “la economía se va a llevar puesta a la política”.

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El jefe del Palacio de Hacienda también se quejó por la forma en que la prensa maneja los datos económicos y acusó a los medios de ignorar los buenos resultados en diferentes áreas.

“La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo subrayó que “las expectativas están ancladas y para los próximos doce meses se espera un 20%”, con lo cual “no se espera ningún cimbronazo”.

“No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, insistió el ministro.

El ministro habló en la mañana de este jueves al abrir el Latin American Forum que se realizó en Buenos Aires y que siguió Agencia Noticias Argentinas.

Caputo hizo un raconto de resultados en diferentes sectores y pidió: “No se dejen psicopatear por lo que dice la prensa”.

El ministro remarcó que tanto en sus presentaciones como en las del presidente, Javier Milei, “nos estamos focalizando en los datos porque es la mejor forma de combatir el relato. Hay una divergencia muy grande entre los datos y el relato”.

“No nos enganchemos más en lo que se escucha y enfoquémonos en los datos”, pidió el funcionario.

En ese sentido, al tema de la inflación le añadió:

  • La Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de 1,1% la más baja desde agosto del año pasado”.
  • Récord de exportaciones en abril.
  • Récord en la agroindustria en el primer cuatrimestre.
  • Las exportaciones industriales en abril fueron de US$2.528 millones en abril, la más alta en 14 años.
  • Récord de superávit energético en abril
  • Las exportaciones pymes fueron las más altas en 14 años y el financiamiento pyme creció 100%, aunque desde niveles muy bajos.
  • Récord de cosecha 163 millones de toneladas.
  • Récord de actividad aerocomercial.
  • Récord de actividad económica.

Tras este punteo lanzó: “Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE (estimador de actividad) está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando”.

Caputo insistió: “Esta es la realidad, Lo otro son encuestas, son sensaciones, encuestas de 2000 personas. No nos dejemos picopatear más con lo que se escucha o se ve”.

El ministro señaló que “es difícil lidiar con esto” porque es “increíble la distorsión que trata de generar el periodismo y de este lado la respuesta no es tan fácil”.

“Nos dicen que mostremos empatía y si lo haces validas lo que dicen los periodistas que son muy hábiles para instalar cosas”, afirmó.

Caputo recalcó que “cuando vamos al dato de pobreza, vemos que 12 millones salieron de la pobreza. ¿Qué se quiere decir cuando me preguntan por ‘la gente’? Hay un 25% de la población que está mejor”, reiteró el funcionario.

El ministro explicó que “la situación de ‘mostrarse empático’, a veces no es tan compatible con la idea de combatir el relato”.

Sobre esta situación consideró que “la reacción de la gente también hace al cambio. Si la gente se deprime porque dicen que está todo mal, se van a retraer”.

“Hemos hecho un cambio histórico, el rumbo es el adecuado. Hay que enfocarse en lo bueno y nadie niega que falta mucho”, agregó.

En este contexto insistió en su cuestionamiento a la prensa: “Mientras en el mundo se valora lo que se está haciendo, acá se encuentra una versión periodística que nada tiene que ver con la realidad. Esto es lo que está pasando”, enfatizó.

Caputo indicó que con “la proyección de crecimiento que espera el FMI de 3,5% para este año, si lo medimos contra diciembre de 2023 punta a punta habernos crecido 20%”.

El ministro afirmó que “hay sectores que están motorizando este crecimiento” y destacó que “no es verdad que no son generadores de empleo”

“Son generadoras de puestos directos e indirecto y eso va a derramar”, prometió el ministro.

Metido en el tema político señaló que “muchos esperan un año electoral clásico en Argentina con incertidumbre”, pero advirtió: “A mi juicio 2027 será lo opuesto a lo que dicen los periodistas y el mercado. El año que viene será atípico porque la economía se va a llevar puesta a la política”.

“No es casualidad que estemos navegando el shock externo como el mejor país”, remarcó el ministro y puntualizó: “Si no estuviera el BCRA comprando dólares estaría en $ 1.100".

Con este escenario Caputo fue contundente: “Para mi 2027 será el año en el que más vamos a crecer y el presidente va a ganar cómodamente”.

“Las inversiones están legando. Tenemos propuestas por 148 mil millones y ya aprobamos 30 mil millones y seguirán”, remató.

FUENTE: Agencia NA

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