Grabois: "El próximo presidente tiene que garantizar la libertad de Cristina"

El dirigente social y diputado nacional Juan Grabois aseguró que, en el caso de ser electo presidente, indultaría a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su domicilio particular ubicado en San José 1111.
"La libertad de Cristina la tiene que garantizar el próximo presidente", afirmó en declaraciones a un ciclo de streaming.
Además, el principal referente de Patria Grande consideró que la ex mandataria "es una mujer de una entereza envidiable y de una dignidad muy grande, de la que se aprende cada minuto que uno pasa con ella".
Grabois ya había defendido anteriormente la idea de un indulto a la exmandataria, ya que cree que existe una “proscripción” en su contra.
FUENTE: Agencia NA