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Grabois: "El próximo presidente tiene que garantizar la libertad de Cristina"

El diputado nacional consideró que la exmandataria “es una mujer de una entereza envidiable”.

Por Agencia NA
Juan Grabois, durante una entrevista.

Juan Grabois, durante una entrevista.

El dirigente social y diputado nacional Juan Grabois aseguró que, en el caso de ser electo presidente, indultaría a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su domicilio particular ubicado en San José 1111.

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"La libertad de Cristina la tiene que garantizar el próximo presidente", afirmó en declaraciones a un ciclo de streaming.

Además, el principal referente de Patria Grande consideró que la ex mandataria "es una mujer de una entereza envidiable y de una dignidad muy grande, de la que se aprende cada minuto que uno pasa con ella".

Grabois ya había defendido anteriormente la idea de un indulto a la exmandataria, ya que cree que existe una “proscripción” en su contra.

FUENTE: Agencia NA

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