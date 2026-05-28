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Pymes

Costos fijos en alza y menos ventas: el combo que empuja al comercio sanjuanino hacia la web y diversificar rubros

Desde la Cámara de Comercio aseguraron que en un año los costos fijos se incrementaron en un 50%, mientras que las ventas continuan en caída.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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Por el aumento de los costos fijos, algunos comerciantes optan por dejar sus locales físicos para llevar a cabo sus ventas de forma online o diversificar rubros dentro de un mismo salón. A esto se suma, el poco margen que tiene los emresarios para incrementra sus precios y la caida de centas que estan interrelacionadas. Desde la Cámara de Comercio de San Juan aseguraron que en la actualidad se necesita un 50% más de dinero para mantener un comercio abierto en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Hermes Rodríguez, presidente de la entidad, comentó que la situación del comercio sanjuanino es complicada por la caída de ventas y el incremento en los costos que deben afrontar los propietarios. "Necesitás un 50% más de dinero para tener abierto un comercio hoy, en comparación con la misma fecha del año pasado", dijo. Entre los gastos que impulsan este aumento se encuentran los impuestos municipales, tasas por cartelería, alquiler, el impuesto al cheque y otros tributos que no siempre son visibles a simple vista.

El dirigente destacó que, mientras suben los costos fijos, los comerciantes se ven obligados a ofrecer su mercadería a precios menores al ritmo de la inflación e incluso a liquidarla para poder venderla. Pese a esto, las estadísticas marcan bajas en la cantidad de comercializaciones.

De esta manera, Rodríguez dijo que algunos comerciantes optan mantener la operatividad de sus emprendimientos vía online para sobrevivir, utilizando plataformas digitales y redes sociales: "El comerciante es alguien que ha invertido todo lo que tiene en su negocio. Cuando se observa stock o mercadería, es porque se ha inyectado capital de diversas fuentes, no solo de las ventas. Uno se va endeudando y apostando hasta el límite; de eso se trata, en definitiva, la vida del comerciante".

Otra estrategia para subsistir es la diversificación de rubros dentro de un mismo local (como sumar servicios de paquetería o cobranzas) para generar ingresos extra, siempre que el contrato de alquiler lo permita. Aunque se observa en algunos casos, Rodríguez aclara que no es algo que esté ocurriendo masivamente, sino más bien una medida de "desesperación de ventas" para sortear los costos. Además, declaró que cualquier intento de subalquilar u ofrecer productos de varios rubros debe ser pactado previamente con el dueño del inmueble.

Ventas en caída

La actividad minorista pyme registró el mes pasado una contracción del 3,2% en términos reales (esto es, descontada la inflación) respecto de abril de 2025, según relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La evolución mensual también evidenció una merma, en este caso del 1,3% respecto de las ventas de marzo, consolidando una retracción acumulada del 3,5% durante el primer cuatrimestre del año.

Las expectativas tampoco muestran una mejora. Mientras el 53% de los propietarios de locales minoristas señaló que sus expectativas se mantienen iguales que las de hace un año (aunque 2,5 puntos más que en marzo), desplazamiento que -explica CAME- “se origina en la disminución del segmento con percepción desfavorable, que se situó en el 39,6% frente al 42,2% del período previo”.

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