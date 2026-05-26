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Polémica

Calingasta: el sector minero descontento por una suba de tasas municipales de hasta el 5.000%

Desde la Cámara minera local denunciaron que los incrementos son injustificados y que el intendente rompió su promesa de modificar la ordenanza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El sector minero de Calingasta está preocupado por el aumento en las tasas municipales que llegan hasta el 5000%. Por este motivo, presentaron un reclamo para intentar que las autoridades municipales den marcha atrás con la resolución de la comuna.

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Adolfo Ibazeta, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica), señaló a Tiempo de San Juan que los incrementos en las tasas de comercio no tienen justificativo, alcanzando en algunos casos niveles del 1000%, 2000% y hasta el 5000%. Mencionó el caso específico de un pequeño negocio de barrio, cuya tasa saltó de aproximadamente 3.000 pesos a 225.000 pesos.

Afirmó que el intendente Sebastián Carbajal se había comprometido hace meses a modificar la ordenanza y pidió a los comerciantes que no pagaran en ese momento, pero la medida fue ratificada nuevamente la semana pasada sin cambios.

El dirigente cuestionó la creación de un nuevo registro obligatorio para proveedores mineros, donde se cobran cuotas que considera injustificadas, como un millón de pesos por camionetas alquiladas.

Argumentó que el municipio debe cobrar tasas por servicios, como fumigación o revisión técnica, y no simplemente impuestos, ya que en este caso no hay una contraprestación que justifique el cobro. En este sentido, desde la Cámara han solicitado formalmente copia de la última ordenanza tributaria y las versiones taquigráficas de las sesiones del Concejo para entender la argumentación detrás de estos aumentos.

Ibazeta sostuvo que existe una "desigualdad total" en los cobros y que esto perjudica seriamente al comercio local.

Respecto al Registro de Proveedores Mineros, Ibazeta denunció que se están aplicando cargos exorbitantes dentro de este esquema minero, citando como ejemplo el cobro de un millón de pesos en concepto de cuota por camionetas alquiladas. Existe la preocupación de que estas cargas impositivas vayan en contra del espíritu del "boom minero", ya que, en lugar de promover la actividad, podrían perjudicar a los comerciantes locales que intentan participar en la cadena de valor.

Para terminar, detalló que los aumentos desmedidos en las tasas no se limitan a las empresas mineras; afectan también a pequeños negocios de barrio que no prestan ningún servicio a la minería.

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