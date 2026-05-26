La semana corta arrancó con el dólar en alza

El dólar oficial cerró la primera jornada de la semana corta, tras el feriado del 25 de Mayo, cotizando en el Banco Nación a $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, con un alza del 0,36%.
martes 26 de mayo 2026
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Mirá la cotización de dólar oficial y del dólar blue.
El dólar oficial cerró la primera jornada de la semana corta, tras el feriado del 25 de Mayo, cotizando en el Banco Nación a $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, con un alza del 0,36%.
El dólar blue cerró $10 por encima del oficial, a $1.440, ganando el 1,07%.
Dólar Oficial: compra $1.380 / venta $1.430.
Dólar Blue: compra $1.420 / venta $1.440.
Dólar MEP: compra $1.432,6 / venta $1.434,7.
Dólar Contado con Liquidación (CCL): compra $1.486,4 / venta $1.486,8.
Dólar Tarjeta: Venta $1.859.