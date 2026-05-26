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Monedas

La semana corta arrancó con el dólar en alza

Mirá la cotización de dólar oficial y del dólar blue.

Por Agencia NA
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El dólar oficial cerró la primera jornada de la semana corta, tras el feriado del 25 de Mayo, cotizando en el Banco Nación a $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, con un alza del 0,36%.

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El dólar blue cerró $10 por encima del oficial, a $1.440, ganando el 1,07%.

El resto de las cotizaciónes

Dólar Oficial: compra $1.380 / venta $1.430.

Dólar Blue: compra $1.420 / venta $1.440.

Dólar MEP: compra $1.432,6 / venta $1.434,7.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): compra $1.486,4 / venta $1.486,8.

Dólar Tarjeta: Venta $1.859.

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