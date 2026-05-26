Los diputados nacionales recorrieron el equivalente a 450 vueltas al mundo en avión: el sanjuanino "Coki" Chica, entre los que más viajaron

Un informe elaborado por Chequeado volvió a poner bajo la lupa el uso de pasajes oficiales en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre los legisladores señalados aparece el sanjuanino Jorge Chica Muñoz, quien figura dentro del ranking de diputados que más kilómetros recorrieron fuera de la jurisdicción por la que fueron elegidos.

Según el relevamiento, entre 2024 y 2025 los diputados nacionales utilizaron casi 22 mil pasajes aéreos para recorrer más de 20 millones de kilómetros, lo que equivale a unas 450 vueltas al mundo en avión, según los registros de viajes oficiales analizados por el Centro de Datos de Chequeado . Del total de tickets usados, el 47% correspondió a viajes hacia destinos distintos a las provincias que representan.

En ese contexto, el legislador sanjuanino de Unión por la Patria aparece entre los diez diputados con mayor cantidad de kilómetros realizados fuera de su jurisdicción. De acuerdo al informe, Chica Muñoz acumuló más de 20.600 kilómetros utilizando 34 pasajes oficiales para destinos fuera de San Juan.

El informe detalla además que el diputado registró un total de 182 vuelos oficiales, 34 fuera de su provincia, hacia nueve destinos distintos. Entre los viajes fuera de la provincia figuran trayectos hacia Bariloche, San Martín de los Andes, Mar del Plata, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Formosa.

image

Los diputados con más “millas” fuera de su jurisdicción

De acuerdo con la reglamentación interna de la cámara, los diputados nacionales tienen acceso a 10 pasajes aéreos mensuales para uso propio y otros 10 para otorgar a terceros o canjear por dinero, por lo que no necesariamente todos los viajes informados fueron realizados por los legisladores. Los datos oficiales sólo informan cuántos tickets fueron solicitados por cada legislador, sin distinguir quién los utilizó.

Para realizar su análisis, Chequeado contabilizó los viajes realizados a destinos diferentes a la jurisdicción de origen de cada diputado. Bajo este criterio se utilizaron 10.272 pasajes (el 47% del total de casi 22 mil utilizados en 2 años) para realizar 9,5 millones de kilómetros.

Quien más kilómetros hizo fuera de su jurisdicción fue Damián Arabia, representante de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza. El legislador referenciado con Patricia Bullrich realizó 61.800 kilómetros en 2 años, utilizando 55 pasajes en total.

Los tramos más utilizados por Arabia fueron Tucumán (9 pasajes desde y hacia esa provincia), Bariloche y Mendoza (8 pasajes cada uno). Consultado por Chequeado, el diputado nacional dijo: “Soy diputado nacional y mi jurisdicción es todo el país. En todos los casos en que haya utilizado tramos oficiales se trata de algún tipo de actividad en el ejercicio de mis funciones”.

Además, Arabia señaló que “muchas veces se piden traslados que luego son cambiados o cancelados”. No obstante, indicó: “Suponiendo que el número es correcto, 50 tramos implican 25 pasajes, es decir apenas estaría llegando a haber ido 1 sola vez por cada provincia de Argentina, en todo mi mandato”.

En segundo lugar se ubica Fernanda Araujo (hasta 2025, diputada de la Ciudad de Buenos Aires por LLA), quien realizó 52.300 kilómetros con 43 pasajes oficiales. Sus destinos más utilizados fueron Chaco y Jujuy (5 pasajes), seguidos por El Calafate, Ushuaia, Mendoza, Bariloche y La Rioja (4 pasajes). Araujo contestó a este medio que, como integrante de la Comisión de Familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, “los pasajes pedidos son pura y exclusivamente para familiares de héroes caídos en Malvinas, y los utilizamos para los actos y homenajes para días emblemáticos”.

Por su parte, el diputado santacruceño José Luis Garrido (del bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal) hizo 43 mil kilómetros con 66 pasajes, todos desde y hacia Córdoba.

Este mismo destino fue el más elegido por la ex diputada Carla Carrizo (Democracia para Siempre, CABA), quien utilizó 43 pasajes oficiales para viajar a Córdoba, provincia donde nació, aunque fue electa por la Ciudad. En total, Carrizo sumó 43 mil kilómetros con 54 pasajes. Dijo a este medio que viajó a esa ciudad para visitar a su madre, quien tiene problemas de salud.

Completan el “top 10”:

Mónica Ferreyra (LLA CABA): 29.500 kilómetros con 36 pasajes.

Ricardo Herrera (Unión por la Patria, La Rioja, con mandato cumplido): 29.300 kilómetros con 38 pasajes.

Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria, Chaco. Mandato cumplido): casi 27 mil kilómetros con 31 pasajes.

Cecilia Ibáñez (Movimiento Integración y Desarrollo, Córdoba): casi 24.500 kilómetros con 50 pasajes, la mayoría desde y hacia Mar del Plata.

Andrea Freites (Unión por la Patria, Tierra del Fuego): 23 mil kilómetros con 23 pasajes.

Jorge Chica Muñoz (Unión por la Patria, San Juan): 20.600 kilómetros con 34 pasajes.

Cómo funciona el reparto de pasajes en Diputados

El sistema de reparto de pasajes aéreos y terrestres está destinado a garantizar el traslado de los diputados y su equipo de trabajo. Inicialmente, el sistema permitía el canje de pasajes no utilizados por dinero en efectivo.

No obstante, desde 2018 (bajo la presidencia de Emilio Monzó -Cambiemos-), se puso un límite al canje por dinero, y actualmente el sistema otorga mensualmente 10 tramos aéreos y/o terrestres nominados e intransferibles; 10 tramos aéreos innominados (o la suma de $ 250 mil en concepto de movilidad); y 16 tramos terrestres innominados (o $ 620 mil).

Los pasajes nominados son aquellos que sólo pueden ser utilizados por los diputados, mientras que los innominados no tienen ninguna restricción (es decir, pueden ser entregados a cualquier persona). Esto significa que no necesariamente todos los viajes que figuran a nombre de los diputados fueron realizados por ellos mismos.

Todos los pasajes tramitados a través de este sistema son gestionados a través de Optar, una empresa de viajes propiedad de Aerolíneas Argentinas. Chequeado consultó a la empresa sobre el tema, pero indicó que la respuesta debe ser dada por Diputados.

Sobre el sistema de reparto de pasajes, Francisco Krahl, coordinador de la organización Directorio Legislativo, señaló que “el espíritu del régimen es que esos tramos los usen los diputados para ir y volver a sus jurisdicciones, no a otras, con la idea de que tienen que cumplir con las funciones legislativas y las tareas relacionadas con su representación. El problema es que no se publica el motivo del viaje: si tuviésemos esa información, habría una mayor rendición de cuentas”.

Por su parte, Diego Reynoso, investigador independiente del Conicet y profesor de la Universidad de San Andrés (UDESA), dijo a Chequeado que “los pasajes los tienen asignados para cumplir con su tarea, y parte de ello es hacer política”. En cambio, sostuvo que “veo más problemático el uso político para ceder los pasajes innominados. Eso es un poco más problemático”.