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Congreso

Extradiciones y Desechos Peligrosos: Diputados aptrobó 10 tratados internacionales

Diputados giró a la Cámara alta los Acuerdos de Extradición con Polonia, Costa Rica y Chile. También fue aprobado el Acuerdo Marco sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Después de girar al Senado el proyecto de Ley Hojarasca y una serie de cuestiones de privilegio, la Cámara de Diputados aprobó diez tratados internacionales. Se pusieron a consideración en votaciones particulares.

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Como miembro informante y única oradora, la diputada libertaria Juliana Santillán detalló que se iban a tratar “siete tratados internacionales, dos convenios y un acuerdo marco, todos instrumentos que son de muy relativa significancia para fortalecer la inserción internacional de la República Argentina”.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto aseguró que ratificar estos acuerdos contribuye a “consolidar la cooperación y profundizar los mecanismos de protección de los derechos y de coordinación entre los Estados”.

“Estamos dándole tratamiento a iniciativas que permanecían pendientes desde hace muchísimo tiempo y que resultan importantes para continuar fortaleciendo los vínculos de nuestro país con la comunidad internacional”, destacó la oficialista y agradeció el “diálogo” y “compromiso” de todos los integrantes de la comisión. “Gracias al esfuerzo pudimos alcanzar los consensos necesarios para emitir los dictámenes”, sumó e insistió en que avalar estos proyectos es “consolidar la presencia de la Argentina en el exterior”.

El detalle de cada votación

En primera instancia y por unanimidad, se aprobó el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia que obtuvo 238 votos a favor. Luego, fue el turno de poner a consideración los Acuerdos de Extradición con Polonia y Costa Rica que alcanzaron 234 y 235 votos afirmativos, respectivamente, y la abstención de los 4 miembros del Frente de Izquierda.

Siendo la cuarta votación, el Traslado de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad con Italia fue avalado con 235 votos a afirmativos y 4 negativos. Después, se consideró la Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal con Serbia y se avaló con 235 votos a favor y 4 abstenciones. El mismo tratado internacional con Cuba alcanzó 233 a favor y 4 abstenciones.

Llegado el turno de votar el Acuerdos de Extradición con Chile, Diputados alcanzó 225 votos afirmativos y 14 negativos. Minutos después y por unanimidad, el Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio fue aprobado por 239 votos y ninguno en contra. Luego, siguió el Tratado de Medellín que alcanzó los 234 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.

Por último, se aprobó el Acuerdo Marco sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología con 234 a favor y 4 abstenciones.

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