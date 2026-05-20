Extradiciones y Desechos Peligrosos: Diputados aptrobó 10 tratados internacionales

Después de girar al Senado el proyecto de Ley Hojarasca y una serie de cuestiones de privilegio, la Cámara de Diputados aprobó diez tratados internacionales. Se pusieron a consideración en votaciones particulares.

Ley hojarasca Una por una, cuáles son las leyes que elimina el proyecto de Sturzenegger que logró media sanción en Diputados

Diputados El Gobierno nacional logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas

Como miembro informante y única oradora, la diputada libertaria Juliana Santillán detalló que se iban a tratar “siete tratados internacionales, dos convenios y un acuerdo marco, todos instrumentos que son de muy relativa significancia para fortalecer la inserción internacional de la República Argentina”.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto aseguró que ratificar estos acuerdos contribuye a “consolidar la cooperación y profundizar los mecanismos de protección de los derechos y de coordinación entre los Estados”.

“Estamos dándole tratamiento a iniciativas que permanecían pendientes desde hace muchísimo tiempo y que resultan importantes para continuar fortaleciendo los vínculos de nuestro país con la comunidad internacional”, destacó la oficialista y agradeció el “diálogo” y “compromiso” de todos los integrantes de la comisión. “Gracias al esfuerzo pudimos alcanzar los consensos necesarios para emitir los dictámenes”, sumó e insistió en que avalar estos proyectos es “consolidar la presencia de la Argentina en el exterior”.

El detalle de cada votación

En primera instancia y por unanimidad, se aprobó el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia que obtuvo 238 votos a favor. Luego, fue el turno de poner a consideración los Acuerdos de Extradición con Polonia y Costa Rica que alcanzaron 234 y 235 votos afirmativos, respectivamente, y la abstención de los 4 miembros del Frente de Izquierda.

Siendo la cuarta votación, el Traslado de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad con Italia fue avalado con 235 votos a afirmativos y 4 negativos. Después, se consideró la Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal con Serbia y se avaló con 235 votos a favor y 4 abstenciones. El mismo tratado internacional con Cuba alcanzó 233 a favor y 4 abstenciones.

Llegado el turno de votar el Acuerdos de Extradición con Chile, Diputados alcanzó 225 votos afirmativos y 14 negativos. Minutos después y por unanimidad, el Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio fue aprobado por 239 votos y ninguno en contra. Luego, siguió el Tratado de Medellín que alcanzó los 234 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.

Por último, se aprobó el Acuerdo Marco sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología con 234 a favor y 4 abstenciones.