Una por una, cuáles son las leyes que elimina el proyecto de Sturzenegger que logró media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de "Ley Hojarasca" , una de las piezas fundamentales del programa de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones , la iniciativa —oficialmente denominada "Derogación y Modificación de Legislación Obsoleta"— pasa ahora al Senado para su tratamiento definitivo.

Diputados El Gobierno nacional logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas

Apoyo Sturzenegger respaldó a Adorni y celebró la inflación del 2,6%: "Estuvimos 25 años boludeando"

Ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , la ley busca eliminar normativas que el Ejecutivo considera "excesivas, inútiles o sin propósito". El nombre del proyecto hace referencia a las "hojas que se caen y se desechan", simbolizando la limpieza de un sistema legislativo que, según Sturzenegger, dificulta que el ciudadano conozca las normas que le aplican debido a su volumen.

A pesar de obtener el quórum justo para iniciar la sesión, el oficialismo logró sumar el apoyo de bloques aliados como el PRO y la UCR tras aceptar modificaciones sustanciales. Entre los cambios más destacados, se decidió mantener la vigencia de la Ley de Cooperativas (exenciones impositivas) y la Ley 20.959, que otorga privilegios de libre circulación y estacionamiento a legisladores nacionales, un punto que generó fuertes tensiones durante el debate.

Ejes de la Reforma y Normas a Derogar

El proyecto original proponía eliminar alrededor de 70 normas, cifra que se redujo a 59 o 63 según la versión final del dictamen, agrupadas bajo seis criterios específicos:

1. Normas superadas por leyes posteriores

Estas leyes han perdido vigencia práctica debido a actualizaciones normativas más modernas:

Ley N° 94 (1864): Inhabilitaba por 10 años a autoridades que aplicaran azotes, una pena ya prohibida por la Constitución.

Inhabilitaba por 10 años a autoridades que aplicaran azotes, una pena ya prohibida por la Constitución. Ley N° 3.863 (1899): Beneficios impositivos para seguros agrícolas vinculados al antiguo Código Civil.

Beneficios impositivos para seguros agrícolas vinculados al antiguo Código Civil. Ley N° 16.789 (1965): Obligación del Estado de comprar automóviles de industria nacional.

Obligación del Estado de comprar automóviles de industria nacional. Ley N° 17.557 (1967): Regulación sobre equipos de rayos X, superada por la Ley 26.906.

Regulación sobre equipos de rayos X, superada por la Ley 26.906. Ley N° 20.400 (1973): Prohibición de provisión de mano de obra no voluntaria, superada por la ley de trata de personas.

Prohibición de provisión de mano de obra no voluntaria, superada por la ley de trata de personas. Ley N° 20.843 (1974): Padrinazgo Presidencial para el séptimo hijo ("Ley del Lobizón").

Padrinazgo Presidencial para el séptimo hijo ("Ley del Lobizón"). Ley N° 21.778 (1977): Contratos de exploración de hidrocarburos, superada por modificaciones a la Ley 17.319.

Contratos de exploración de hidrocarburos, superada por modificaciones a la Ley 17.319. Ley N° 22.109 (1979): Normas sobre vacunación y aislamiento por viruela, superada por la Ley 27.491.

Normas sobre vacunación y aislamiento por viruela, superada por la Ley 27.491. Ley N° 23.678 (1989): Fórmulas de regalías petroleras.

Fórmulas de regalías petroleras. Ley N° 24.675 (1996): Auxiliares de justicia, declarada inválida por la Corte Suprema.

2. Normas obsoletas por avances tecnológicos o económicos

Ley N° 448 (1870): Premio por descubrir minas de carbón, un mineral que el Gobierno busca desincentivar.

Premio por descubrir minas de carbón, un mineral que el Gobierno busca desincentivar. Ley N° 3.235 (1895): Compra de armamento con montos y moneda del siglo XIX.

Compra de armamento con montos y moneda del siglo XIX. Ley N° 16.879 (1965): Exenciones impositivas para licitaciones eléctricas sin aplicabilidad práctica.

Exenciones impositivas para licitaciones eléctricas sin aplicabilidad práctica. Ley N° 18.569, 20.114 y 23.756: Autorizaciones para el uso de microfilmación en diversas áreas del Estado, tecnología reemplazada por medios digitales.

Autorizaciones para el uso de en diversas áreas del Estado, tecnología reemplazada por medios digitales. Ley N° 19.648 (1972): Declara de interés nacional la explotación de carbón, contrario al objetivo actual de "descarbonizar".

Declara de interés nacional la explotación de carbón, contrario al objetivo actual de "descarbonizar". Ley N° 20.577 y 21.895: Normas sobre sistemas de transmisión de imágenes y televisión en color.

3. Normas que afectan libertades individuales

Ley N° 14.034 (1951): Penas de prisión por propiciar sanciones económicas contra el Estado.

Penas de prisión por propiciar sanciones económicas contra el Estado. Ley N° 18.312 (1969): Fondo para producción de papel prensa, considerada restrictiva de la libertad de expresión.

Fondo para producción de papel prensa, considerada restrictiva de la libertad de expresión. Ley N° 19.787 (1972): Obligatoriedad de difundir "música argentina".

Obligatoriedad de difundir "música argentina". Ley N° 20.120 (1973): Regulación del derecho de reunión.

Regulación del derecho de reunión. Ley N° 20.802 (1974): Creación de un "carnet de mochilero" .

Creación de un . Ley N° 20.983 (1975): Obligación de medios de difundir temas turísticos.

Obligación de medios de difundir temas turísticos. Ley N° 22.875 (1983): Medidas de defensa ante vulnerabilidad productiva.

Medidas de defensa ante vulnerabilidad productiva. Ley N° 22.964 (1983): Artículos que permitían la internación forzosa de enfermos de lepra.

4. Normas que implican desburocratización

Aquí se encuentran algunas de las derogaciones más polémicas:

Ley N° 14.800 (1959): Obligación de construir un teatro nuevo si se demolía uno existente.

Obligación de construir un teatro nuevo si se demolía uno existente. Ley N° 25.750 (2003): Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales . El Gobierno argumenta que restringe la industria en sectores como medios y tecnología; la oposición teme que facilite la privatización de empresas como ARSAT.

Ley de . El Gobierno argumenta que restringe la industria en sectores como medios y tecnología; la oposición teme que facilite la privatización de empresas como ARSAT. Ley N° 26.688 (2011): Producción pública de medicamentos. El oficialismo la considera "declamativa", mientras que la oposición advierte un beneficio para laboratorios extranjeros.

Producción pública de medicamentos. El oficialismo la considera "declamativa", mientras que la oposición advierte un beneficio para laboratorios extranjeros. Ley N° 27.171 (2015): Regulación sobre palomas mensajeras de carrera.

5. Remisión a organismos disueltos o procesos inexistentes

Ley N° 11.245 (1923): Tarifas para la inexistente Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene.

Tarifas para la inexistente Oficina Química del Departamento Nacional de Higiene. Ley N° 20.956 (1975): Estudios energéticos a cargo de la desaparecida empresa Agua y Energía Eléctrica.

Estudios energéticos a cargo de la desaparecida empresa Agua y Energía Eléctrica. Ley N° 13.521 (1949): Exenciones impositivas para trámites del servicio militar.

Exenciones impositivas para trámites del servicio militar. Decreto 1.262/03: Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero post-crisis 2002.

6. Recorte de gasto público (Modificaciones parciales)

Ley N° 20.984 y 24.807: Se elimina el financiamiento estatal para el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios (FAM), estableciendo que deberán sostenerse con fondos privados o de sus propios integrantes.

El proyecto ahora se encamina al Senado, donde el oficialismo espera convertirlo en ley en las próximas semanas.