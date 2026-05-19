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Trámite

Ahora los médicos podrán obtener la matrícula junto al titulo universitario

El trámite se simplificará en virtud de un convenio firmado entre la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud

Por Agencia NA
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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmaron un convenio de cooperación institucional que permitirá a los médicos recién egresados obtener la matrícula habilitante al mismo tiempo que reciben el título universitario.

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La iniciativa apunta a simplificar los trámites administrativos y reducir las cargas burocráticas para facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sistema de salud.

Según se informó oficialmente, el proceso de expedición del título y de la matrícula nacional se realizará mediante un único trámite digital, que será optativo y gratuito para los graduados.

De esta manera, quienes deseen gestionar ambos documentos en simultáneo deberán iniciar la solicitud ante su universidad, dentro del circuito administrativo habitual de cada institución educativa. Luego de validar el título, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano enviará al Ministerio de Salud los datos y la documentación necesaria para tramitar la matrícula nacional.

Por su parte, la cartera sanitaria deberá verificar la información presentada y constatar que no existan impedimentos para el ejercicio profesional. Si la revisión resulta satisfactoria, se procederá a generar y registrar la matrícula en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino de Matrículas y en el Registro Federal de Profesionales de la Salud.

Posteriormente, esa información será remitida nuevamente a Capital Humano para integrarla con el título de grado.

Modernización del sistema

Desde el Gobierno nacional destacaron que la medida forma parte del proceso de modernización del sistema de matriculación impulsado por el Ministerio de Salud.

Entre las iniciativas ya implementadas se encuentra la creación de la matrícula digital sin vencimiento y la disposición de que la matrícula nacional sea requisito suficiente para desempeñarse en hospitales e instituciones nacionales.

El convenio fue elaborado en conjunto con la Subsecretaría de Políticas Universitarias y la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA), y representa un nuevo paso hacia un sistema “más eficiente, transparente y centrado en las necesidades reales de los profesionales de la salud”, según indicaron fuentes oficiales.

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