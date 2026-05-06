Qué le pedirá el Gobierno de San Juan a Pettovello en su recorrida por varios departamentos

La intención del Gobierno de San Juan es que Pettovello visite el hogar en Pocito que se instalará en Casa Activa y lograr que Nación se ocupe del mobiliario.

“Han coordinado la agenda junto al gobernador de la provincia, Marcelo Orrego , para el día 13 de mayo. Nos va a visitar el Tren de Capital Humano que está acá ya funcionando”, adelantó el ministro de Familia y Desarrollo Humano , Carlos Platero , sobre el arribo de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. El jefe de la cartera social explicó que la funcionaria de Javier Milei llegará para supervisar los operativos que se iniciaron en Albardón y que luego se trasladarán al distrito de Cañada Honda, en el departamento Sarmiento. En dicho lugar, se integrarán los servicios del Tren de Capital Humano, que incluye una fábrica de anteojos y oficinas del RENAPER para tramitar el DNI, con el programa provincial San Juan Cerca, dispuesto por Orrego.

Respecto a las expectativas y los requerimientos que se le plantearán a la funcionaria nacional, Platero anticipó, en rueda de prensa, que su intención es llevarla a conocer las instalaciones de Casa Activa en Pocito. Este espacio está proyectado como un hogar para niñez destinado a aquellos menores que se encuentran bajo la órbita del Estado sin cuidados parentales por disposición de la justicia. El ministro detalló que el objetivo es brindar condiciones de vida óptimas para 120 chicos, en el predio que cuenta con gimnasio, pileta climatizada e incluso invernaderos coordinados con el Ministerio de la Producción para que los niños realicen actividades recreativas y formativas.

image Sandra Pettovello.

El pedido puntual para Pettovello se centra en el equipamiento de este complejo, ya que el ministro Platero indicó que lo que actualmente falta es todo el mobiliario necesario para su funcionamiento. Según explicó el funcionario, esta necesidad ya fue planteada previamente ante las autoridades nacionales durante su participación en el Consejo Federal, donde expuso la situación de la niñez en San Juan.

La urgencia del proyecto se fundamenta en el crecimiento de la población infantil bajo resguardo estatal, que actualmente asciende a 213 chicos, muchos de los cuales son bebés recién nacidos que llegan al sistema tras detectarse sustancias en su organismo al nacer, lo que obliga a la justicia a intervenir de inmediato para su protección. Sobre esto, Platero dio un dato alarmante: "nosotros tenemos en este momento 213 chicos cuidados parentales. La semana pasada teníamos 209. Ha ido creciendo esto porque hay una situación, que yo lo he hablado en algunos casos, en donde a muchos de los bebés les encuentran alguna sustancia que ha consumido la mamá y la justicia nos los da al resguardo. Tenemos muchos bebés recién nacidos".

Por su parte, días atrás, Orrego comentó otros aspectos sobre la visita de la funcionaria nacional: “Va a llegar la ministra Sandra Pettovello para desarrollar un programa, en este caso, una prueba piloto en el municipio de la Ciudad de San Juan. Será pronto”. Y también dijo que “además de acercarse a desarrollar un programa, en este caso, piloto con el municipio de la Capital, también vamos a tener la oportunidad de poder tener distintas charlas que son parte del contexto que tenemos. Esperamos poder llegar con más respuestas y soluciones”.