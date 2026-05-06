miércoles 6 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prevención

Se viene otra noche de las mamografías gratuitas: esta vez, en 9 centros de salud de San Juan

La actividad es organizada por el Ministerio de Salud. Mirá cómo obtener los turnos para hacerte el control.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desarrollarán una nueva edición de la noche de las mamografías en San Juan. Lo que hay que saber.

Desarrollarán una nueva edición de la noche de las mamografías en San Juan. Lo que hay que saber.

San Juan será epicentro de una nueva edición de la noche de las mamografías, que en esta oportunidad se desarrollará en nueve centros de salud de la provincia, de modo gratuito, pero con obtención de turnos previa.

Lee además
Central de Policía de San Juan.
Convocatoria

Oportunidad laboral en la Policía de San Juan
Las mejores piezas de la Feria Internacional de Artesanías 2026.
Edición XXXI

Una a una, las mejores piezas de la Feria Internacional de Artesanías 2026

Según informaron desde el Ministerio de Salud, la convocatoria es para este 8 de mayo, de 18.00 a 22.00 hs, solicitando un turno por Whatsapp al 264-4592201. Está dirigida a mujeres de 40 a 70 años sin obra social ni derivación médica y que no se hayan realizado el estudio en los últimos 12 meses.

Es a raíz de la alta demanda, que el organismo llevará adelante la jornada gratuita destinada a detectar de manera temprana el cáncer de mama, aumentando las posibilidades de cura.

Esta actividad se enmarca en las políticas de prevención que lleva adelante el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, Dirección de Materno Infancia, con el objetivo de detectar oportunamente el cáncer de mama, acercando prestaciones como la mamografía a los distintos puntos de la provincia.

En la jornada de diciembre pasado se realizaron un total de 428 mamografías y se otorgaron 494 turnos en los diferentes centros, con un total de 34 personas asignadas a esta práctica médica.

En caso de no acceder a un turno para esa noche, el estudio será programado en las próximas semanas.

Se entregarán 35 turnos por mamógrafo de cada uno de los siguientes hospitales:

  • Hospital Dr. Guillermo Rawson, Capital
  • Hospital Dr. César Aguilar, Caucete
  • Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, Rivadavia
  • Hospital General Dra. Julieta Lanteri, Rivadavia
  • Hospital San Roque, Jáchal
  • Hospital 25 de mayo, 25 de mayo
  • Hospital Dr. Federico Cantoni, Pocito
  • Hospital Tomás Perón, Rodeo
  • Unidades Sanitarias Móviles, 9 de julio, CAPS Arturo Cabral de la Colina

Asimismo, y con el fin de continuar con estas prácticas que le dan importancia a la salud de la mujer, el Ministerio tiene previsto nuevos eventos de las noches de las mamografías con fechas en julio, septiembre y noviembre.

Hay que destacar que la Mamografía es un método no invasivo que no causa dolor, en el que se realizan placas radiográficas de cada mama. Todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno año.

Temas
Seguí leyendo

Docentes de educación especial privadas de San Juan en vilo: instituciones tienen problemas para pagar sueldos

El IPHEM difundió el cronograma de colectas de sangre para mayo en San Juan

Más de 120 feriantes sanjuaninos se presentarán en la Feria Agroproductiva

Santiago Victoria dejó su cargo en comunicaciones de Veladero

Alumnos de Zonda comenzaron a armar su propio proyecto vitivinícola en la Escuela Agrotécnica

Impulsan a emprendedores de Sarmiento con formación en comercio exterior

Dolor en la UNSJ por la muerte de una estudiante

Imprudencia total: se cruzó de carril atravesando un boulevard en una calle muy transitada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las mejores piezas de la Feria Internacional de Artesanías 2026.
Edición XXXI

Una a una, las mejores piezas de la Feria Internacional de Artesanías 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El fuerte descargo de Karina Palacios por un robo en su vivienda: Me tienen harta
En sus redes

El fuerte descargo de Karina Palacios por un robo en su vivienda: "Me tienen harta"

El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.
Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final
Vóley

Campeón, pero sancionado: la razón de la polémica multa millonaria que deberá pagar UPCN tras la final

Te Puede Interesar

Cocaína y muerte en 9 de Julio: el autor de la doble tragedia podría recibir 5 años de cárcel
Impactante caso

Cocaína y muerte en 9 de Julio: el autor de la doble tragedia podría recibir 5 años de cárcel

Por Pablo Mendoza
Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos
Terrible

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Central de Policía de San Juan.
Convocatoria

Oportunidad laboral en la Policía de San Juan

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación
Visita

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación

De la parroquia a la pantalla grande: el joven sanjuanino que la rompió en Bienvenidos a ganar
Video

De la parroquia a la pantalla grande: el joven sanjuanino que la rompió en "Bienvenidos a ganar"