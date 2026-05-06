Se viene otra noche de las mamografías gratuitas: esta vez, en 9 centros de salud de San Juan

Desarrollarán una nueva edición de la noche de las mamografías en San Juan. Lo que hay que saber.

San Juan será epicentro de una nueva edición de la noche de las mamografías, que en esta oportunidad se desarrollará en nueve centros de salud de la provincia, de modo gratuito, pero con obtención de turnos previa.

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Según informaron desde el Ministerio de Salud, la convocatoria es para este 8 de mayo, de 18.00 a 22.00 hs, solicitando un turno por Whatsapp al 264-4592201. Está dirigida a mujeres de 40 a 70 años sin obra social ni derivación médica y que no se hayan realizado el estudio en los últimos 12 meses.

Es a raíz de la alta demanda, que el organismo llevará adelante la jornada gratuita destinada a detectar de manera temprana el cáncer de mama, aumentando las posibilidades de cura.

Esta actividad se enmarca en las políticas de prevención que lleva adelante el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, Dirección de Materno Infancia, con el objetivo de detectar oportunamente el cáncer de mama, acercando prestaciones como la mamografía a los distintos puntos de la provincia.

En la jornada de diciembre pasado se realizaron un total de 428 mamografías y se otorgaron 494 turnos en los diferentes centros, con un total de 34 personas asignadas a esta práctica médica.

En caso de no acceder a un turno para esa noche, el estudio será programado en las próximas semanas.

Se entregarán 35 turnos por mamógrafo de cada uno de los siguientes hospitales:

Hospital Dr. Guillermo Rawson, Capital

Hospital Dr. César Aguilar, Caucete

Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, Rivadavia

Hospital General Dra. Julieta Lanteri, Rivadavia

Hospital San Roque, Jáchal

Hospital 25 de mayo, 25 de mayo

Hospital Dr. Federico Cantoni, Pocito

Hospital Tomás Perón, Rodeo

Unidades Sanitarias Móviles, 9 de julio, CAPS Arturo Cabral de la Colina

Asimismo, y con el fin de continuar con estas prácticas que le dan importancia a la salud de la mujer, el Ministerio tiene previsto nuevos eventos de las noches de las mamografías con fechas en julio, septiembre y noviembre.

Hay que destacar que la Mamografía es un método no invasivo que no causa dolor, en el que se realizan placas radiográficas de cada mama. Todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía cada uno año.