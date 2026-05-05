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Crisis

Docentes de educación especial privadas de San Juan en vilo: instituciones tienen problemas para pagar sueldos

Desde el gremio SADOP advirtieron que la retención de fondos nacionales del programa SURGE está asfixiando a las obras sociales. La falta de recursos impacta directamente en los sueldos de los docentes de educación especial en San Juan y ya evalúan recortes de personal para sostener las instituciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Escuelas de Educación Especial privadas de San Juan enfrentan problemas de pagos a sus docentes. Desde el gremio SADOP temen que esta situación pueda conllevar despidos de trabajadores. Esto se debe al desfinanciamiento que padecen las obras sociales debido a la retención de fondos, por parte del Gobierno nacional, del programa SUR.

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Ana Carrizo, secretaria general de SADOP, explicó que la situación perjudica principalmente a los educadores que no reciben en sus haberes aportes estatales. Ante la falta de recursos, muchas instituciones están realizando pagos a cuenta o simplemente no han podido abonar los sueldos en término. “Debido a la escasez de fondos, en algunas escuelas se está evaluando la posibilidad de desvincular cargos contratados y manejarse con menos personal para subsistir”, indicó.

Carrizo detalló que las escuelas de educación especial reciben pagos de las obras sociales por los módulos de integración en el área de discapacidad. “Existe una 'demora enorme' en los pagos que deben realizar las obras sociales, las cuales, en su mayoría de origen sindical, están sufriendo un fuerte desfinanciamiento”, afirmó.

La dirigente sindical aseguró que las obras sociales no pueden cumplir con sus compromisos con las y los docentes, ya que el Gobierno nacional retiene recursos del programa SUR. “Este programa es el mecanismo a través del cual las obras sociales recuperan el dinero invertido en prestaciones de discapacidad”.

“Esta situación genera una cadena donde el Gobierno nacional no paga a las obras sociales; estas, al no recibir el reintegro, deben usar fondos propios y terminan demorando los pagos a las instituciones educativas”, continuó.

De este modo, desde SADOP están recibiendo los reclamos para iniciar gestiones ante los organismos pertinentes.

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