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Salarios

Los estatales de San Juan cobran antes del Día del Trabajador y se adelanta conectividad a docentes

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el ítem Nueva Conectividad San Juan, que habitualmente se acreditaba dentro de los primeros días del mes, será acreditado de manera conjunta con el salario mensual.

Centro Cívico de San Juan, que concentra casi toda la administración pública provincial.

Centro Cívico de San Juan, que concentra casi toda la administración pública provincial.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la Provincia de San Juan informó a la comunidad docente que el día 30 de abril se acreditarán los haberes correspondientes al mes en curso. A la par, se comunicó que el ítem Nueva Conectividad San Juan, que habitualmente se acreditaba dentro de los primeros días del mes, será acreditado de manera conjunta con el salario mensual.

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La medida tiene por finalidad unificar el cronograma de pagos, según destacaron oficialmente, para contribuir a una mayor claridad y orden en la percepción de los haberes. Y remarcaron que el Ministerio continúa trabajando para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones.

Por otro lado, en los municipios también fijaron calendarios de pago antes del Día del Trabajador para sus empleados. Según informaron desde las comunas, Capital: pagó este miércoles; en Rawson pagaron los haberes hoy 30 a planta permanente y contratados; en Chimbas a los contratados se les depositó entre el lunes y hoy con un aumento del 3,4%, al igual que los planta permanente; en Santa Lucía se pagó esta semana; en Rivadavia se paga el último día hábil del mes, hoy 30; en Pocito: entre miércoles y jueves se está pagando y en Caucete, según informó SUOEM, este 30 de abril estará depositado el sueldo de abril más el 3% de aumento, que estará acreditado a las 16 horas.

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