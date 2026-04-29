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Ojo con los excesos

Por el finde largo, en San Juan habrá operativos con más de 400 policías

El operativo de seguridad por el finde largo en San Juan por el feriado del Día del Trabajador contará con más de 400 efectivos policiales y controles viales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan se prepara un operativo especial de seguridad con más de 400 efectivos en toda la provincia.

En San Juan se prepara un operativo especial de seguridad con más de 400 efectivos en toda la provincia.

En el marco del fin de semana por el Día del Trabajador, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, dispuso un operativo especial de seguridad con más de 400 efectivos en todo el territorio. El despliegue se realizará desde este jueves en puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de vecinos y visitantes.

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La Dirección D3 reforzará el radio céntrico con la presencia del Cuerpo Especial de Vigilancia y el grupo Raptor de bicicletas. Además, en el Parque de Mayo habrá controles con brigada femenina y personal del Comando Urbano, mientras que en el Gran San Juan avanzará el operativo Barrios Seguros.

Por su parte, la Dirección D7 implementará controles viales en los principales accesos y rutas de la provincia. Allí se realizarán test de alcoholemia y se exigirá la documentación obligatoria, como licencia de conducir, seguro y revisión técnica.

También se controlará el uso del cinturón de seguridad en autos y casco en motocicletas. A este despliegue se suma la labor de la Dirección D8 junto al CISEM, que realizará el monitoreo permanente a través del sistema de cámaras en toda la provincia.

Desde el área destacaron que la seguridad es un compromiso de todos, por eso se continuará trabajando para que tanto sanjuaninos como turistas disfruten de esta fecha con tranquilidad.

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