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Este 17 de mayo

El "salto de confianza" de Piti Fernández: blues, country y un regreso a San Juan con conexión especial

El cantante y compositor vuelve a la provincia con su proyecto solista para celebrar casi una década de canciones propias. En una charla íntima, recordó el día que "voló" sobre el público sanjuanino y adelantó lo que será su show en la Sala del Sol.

Por Jorge Balmaceda Bucci
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Hay momentos en la carrera de un músico que definen su relación con una ciudad para siempre. Para Piti Fernández, San Juan no es una parada más en una gira; es el lugar donde puso a prueba, por primera vez, el lazo invisible que lo une con sus seguidores.

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"Siempre recuerdo que con Las Pastillas en San Juan fue la primera vez que me tiré al público y me agarraron, por suerte", confesó el artista entre risas. Pero no fue un salto cualquiera: "Incluso me tiré de espaldas, me acuerdo. Fue un verdadero salto de la confianza". Ese gesto de entrega absoluta, realizado en suelo sanjuanino, marcó un antes y un después en su mística sobre el escenario, y es esa misma energía la que promete traer de vuelta el próximo 17 de mayo a la Sala del Sol.

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Esa confianza que Piti depositó en los brazos de los sanjuaninos hace años parece ser la misma que necesitó para lanzarse, en 2017, a su aventura solista. Lo que comenzó casi como un juego íntimo —"un berretín familiar", como él mismo lo definió— ha crecido hasta convertirse en una carrera sólida que ya roza la década de vida.

"Empezó con un disco hecho para mi familia y con mi familia, pero después se generó el segundo, el tercero y hoy ya hay una carrera", reflexionó sobre este camino que lo ha llevado a explorar sus raíces más profundas en el blues y el country. Lograr este equilibrio no fue sencillo: el músico admitió que al principio fue "un poquito caótico" organizar las agendas entre su proyecto personal y la maquinaria de Las Pastillas, pero que hoy habita ambos espacios con total armonía.

Un repertorio de culto en la Sala del Sol

Para esta visita, Fernández ha preparado una lista de canciones que es un viaje por toda su discografía solista, desde los ecos de 'Caminos Bríos' hasta las composiciones de 'Tuertos Vivos'. Pero habrá más: el músico adelantó que los sanjuaninos serán testigos de nuevas canciones dedicadas a la figura de Diego Maradona y de versiones que ya son parte de su ADN, como sus homenajes a la Mona Jiménez y Attaque 77.

"Vamos a mostrar un poco todo el repertorio", aseguró. La propuesta busca sumergir al espectador en ese universo de armónicas y guitarras acústicas que Piti ha perfeccionado en estos últimos años, manteniendo siempre esa cercanía que solo el blues y el country permiten.

La Sala del Sol recibirá a un viejo conocido que sabe que, en esta provincia, siempre habrá alguien listo para sostenerlo, ya sea debajo del escenario o coreando sus canciones.

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