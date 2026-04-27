lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para agendar

San Juan celebrará el Día del Jazz, conocé todas las actividades

Este 30 de abril, en el Chalet Cantoni, ser realizará una jornada de celebración que incluirá charlas y música en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan celebrará el Día del Jazz con distintas actividades.

San Juan celebrará el Día del Jazz con distintas actividades.

En el marco del Día Internacional del Jazz, el próximo 30 de abril San Juan será escenario de una gran celebración que combinará música en vivo, reflexión y propuestas culturales para toda la comunidad. La actividad, organizada por la Fundación Circuito Argentino de Jazz en colaboración con el Ministerio de Turismo, tendrá lugar a partir de las 19 en el Chalet Cantoni, con entrada libre y gratuita.

Lee además
crimen de jose yanez: las declaraciones de los sospechosos, un pastor que se encomienda a dios y un laburante de toda la vida
Palabras

Crimen de José Yáñez: las declaraciones de los sospechosos, un pastor que se encomienda a Dios y un "laburante de toda la vida"
Martín Barraza, en el rincón donde nació Musify Social
Talento nuestro

Musify Social, la nueva red 'made in San Juan' para conectarse a todo ritmo

La fecha fue proclamada en noviembre de 2011 por la UNESCO con el objetivo de destacar al jazz como una herramienta de paz, diálogo intercultural y entendimiento entre los pueblos. Cada año, esta celebración pone en valor el rol del género como promotor de la diversidad, la libertad de expresión, la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos.

La jornada tendrá dos momentos centrales. En primer lugar, se llevará a cabo una instancia reflexiva con la participación de referentes de la comunidad, organizaciones sociales y ONGs, quienes debatirán sobre los desafíos actuales vinculados a la paz, la tolerancia, la igualdad y la dignidad humana.

Luego, el público podrá disfrutar de un concierto de jazz en vivo con destacados músicos de la escena local, entre ellos Elmer Meza, Ayelén Salinas, Martín Castro, Ariel Aballay, Santiago Garzón, Nicolás Bustos, Delfina Maschio, Leo Francile y Orlando Tejada. La propuesta artística recorrerá distintos momentos de la historia del jazz, con una puesta en escena dinámica en la que los artistas se irán sumando progresivamente hasta conformar una gran formación colectiva, símbolo de la unión y el espíritu colaborativo del género.

La velada culminará con un patio gastronómico a cargo de empresas locales, que ofrecerán una variada propuesta para completar una experiencia cultural integral.

Este evento se realiza en la provincia desde 2017, consolidándose como un espacio de encuentro artístico y social de gran relevancia. En este sentido, la Fundación Circuito Argentino de Jazz reafirma su compromiso con la difusión del jazz como lenguaje universal de transformación social e invita a toda la comunidad a sumarse a esta celebración participativa.

Temas
Seguí leyendo

"Un mimo para un momento difícil": el motor detrás del Banco Provincial de Pelucas que quieren crear por ley en San Juan

Radiografía de los créditos para emprendedores en San Juan: cuánto dinero pueden obtener, requisitos y el rubro que más solicitó

Susy Shock en San Juan: "Es importante que las personas trans podamos tener voz en el medio de un coro de voces, que tiene que ir contándose y pidiéndole al mundo que les quiera"

En San Juan, una famosa empresa se expande y tomará hasta 180 nuevos empleados

¿El Mariscal Tito vivió en San Juan?: un documental nacional vino a buscar la respuesta

Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos

Con maquinaria de última generación, OSSE potencia la atención en el Norte sanjuanino con respuesta exprés

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los ganadores del Martín Fierro a la Moda. Foto: Ciudad Magazine
Premios

Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores y mirá quién se quedó con el Oro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026
A tener en cuenta

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir
Los tres ante la jueza

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Desde el drone de Tiempo, así está el canal Benavídez tras la tragedia en Santa Lucía video
Videonota

Desde el drone de Tiempo, así está el canal Benavídez tras la tragedia en Santa Lucía

Las Lagunas de Guanacache se encuentra en la parte disputada con San Luis.
Tema pendiente

El límite que nadie define: el conflicto latente entre San Juan y San Luis

Raid delictivo y muerte: asesinaron a un estudiante de 21 años y hay dos detenidos
En Buenos Aires

Raid delictivo y muerte: asesinaron a un estudiante de 21 años y hay dos detenidos

Te Puede Interesar

A horas del dictado de la prisión preventiva, los dos principales imputados por el crimen de Yáñez cambiaron de defensa
Crimen en Médano de Oro

A horas del dictado de la prisión preventiva, los dos principales imputados por el crimen de Yáñez cambiaron de defensa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Imagen cortesía Albardón Noticias
Lo último

Violento choque en Albardón: un motociclista embistió de atrás a dos bicicletas, hay cuatro heridos

El Estadio del Bicentenario y el Velódromo Chancay son epicentro de importantes obras de cara a la Feria Minera y el partido que jugarán Los Pumas en San Juan.
Obras

Del pasto a mejoras en los accesos, el cambio de cara del Estadio del Bicentenario y el Velódromo para dos grandes eventos

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro