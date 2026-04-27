San Juan celebrará el Día del Jazz, conocé todas las actividades

En el marco del Día Internacional del Jazz, el próximo 30 de abril San Juan será escenario de una gran celebración que combinará música en vivo, reflexión y propuestas culturales para toda la comunidad. La actividad, organizada por la Fundación Circuito Argentino de Jazz en colaboración con el Ministerio de Turismo, tendrá lugar a partir de las 19 en el Chalet Cantoni, con entrada libre y gratuita.

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La fecha fue proclamada en noviembre de 2011 por la UNESCO con el objetivo de destacar al jazz como una herramienta de paz, diálogo intercultural y entendimiento entre los pueblos. Cada año, esta celebración pone en valor el rol del género como promotor de la diversidad, la libertad de expresión, la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos.

La jornada tendrá dos momentos centrales. En primer lugar, se llevará a cabo una instancia reflexiva con la participación de referentes de la comunidad, organizaciones sociales y ONGs, quienes debatirán sobre los desafíos actuales vinculados a la paz, la tolerancia, la igualdad y la dignidad humana.

Luego, el público podrá disfrutar de un concierto de jazz en vivo con destacados músicos de la escena local, entre ellos Elmer Meza, Ayelén Salinas, Martín Castro, Ariel Aballay, Santiago Garzón, Nicolás Bustos, Delfina Maschio, Leo Francile y Orlando Tejada. La propuesta artística recorrerá distintos momentos de la historia del jazz, con una puesta en escena dinámica en la que los artistas se irán sumando progresivamente hasta conformar una gran formación colectiva, símbolo de la unión y el espíritu colaborativo del género.

La velada culminará con un patio gastronómico a cargo de empresas locales, que ofrecerán una variada propuesta para completar una experiencia cultural integral.

Este evento se realiza en la provincia desde 2017, consolidándose como un espacio de encuentro artístico y social de gran relevancia. En este sentido, la Fundación Circuito Argentino de Jazz reafirma su compromiso con la difusión del jazz como lenguaje universal de transformación social e invita a toda la comunidad a sumarse a esta celebración participativa.