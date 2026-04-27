Falleció Dieguito Sosa, el niño sanjuanino que peleaba contra una dura enfermedad

Este lunes se conoció una dolorosa noticia: falleció Diego Ramón Sosa, más conocido como "Dieguito", un niño de 12 años que venía enfrentando una dura enfermedad oncológica.

El menor llevaba adelante un tratamiento prolongado y exigente, pero su estado se deterioró en los últimos días. La confirmación de su muerte fue dada por su madre en declaraciones a Canal 13. Según habían comentado familiares, transitaba una etapa avanzada de la terapia, que en principio se estimaba de larga duración.

Durante el proceso, su salud presentó distintas complicaciones que obligaron a reforzar los cuidados médicos. Entre ellas, episodios de descompensación vinculados a niveles de glucosa y también infecciones relacionadas con los dispositivos utilizados para su tratamiento.

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