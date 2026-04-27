lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Triste noticia

Falleció Dieguito Sosa, el niño sanjuanino que peleaba contra una dura enfermedad

Diego Ramón Sosa atravesaba un tratamiento complejo y su salud se había agravado en los últimos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes se conoció una dolorosa noticia: falleció Diego Ramón Sosa, más conocido como "Dieguito", un niño de 12 años que venía enfrentando una dura enfermedad oncológica.

Lee además
Previo a la llegada del invierno, revisan la conexión de gas y los artefactos en las escuelas sanjuaninas.
Prevención

Revisan la conexión de gas en 295 escuelas de San Juan previo a la llegada del invierno: cómo es la tarea
el peligro de lo invisible: la sifilis persiste en san juan pese a tener un tratamiento sencillo
Alerta

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo

El menor llevaba adelante un tratamiento prolongado y exigente, pero su estado se deterioró en los últimos días. La confirmación de su muerte fue dada por su madre en declaraciones a Canal 13. Según habían comentado familiares, transitaba una etapa avanzada de la terapia, que en principio se estimaba de larga duración.

Durante el proceso, su salud presentó distintas complicaciones que obligaron a reforzar los cuidados médicos. Entre ellas, episodios de descompensación vinculados a niveles de glucosa y también infecciones relacionadas con los dispositivos utilizados para su tratamiento.

Seguí leyendo

"Son la 'China Suárez' de los atractivos turísticos": el video viral que ironiza sobre el conflicto entre La Rioja y San Juan

La agenda con los operativos y actividades gratuitas que se realizarán en San Juan por Día del Animal

Del pasto a mejoras en los accesos, el cambio de cara del Estadio del Bicentenario y el Velódromo para dos grandes eventos

Musify Social, la nueva red 'made in San Juan' para conectarse a todo ritmo

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Juntos a la Par: 11 años acompañando a personas con discapacidad hacia la autonomía

Tejer la memoria: el paso a paso del telar, entre tradición, lana y tintes

A un año del anuncio, cuál es el estado del templo jachallero que será demolido y los nuevos daños registrados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el peligro de lo invisible: la sifilis persiste en san juan pese a tener un tratamiento sencillo
Alerta

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026
A tener en cuenta

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir
Los tres ante la jueza

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Las Lagunas de Guanacache se encuentra en la parte disputada con San Luis.
Tema pendiente

El límite que nadie define: el conflicto latente entre San Juan y San Luis

Te Puede Interesar

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Por Redacción Tiempo de San Juan
La víctima y la perspectiva de género, pilares del nuevo modelo de justicia penal sanjuanina
Manual

La víctima y la perspectiva de género, pilares del nuevo modelo de justicia penal sanjuanina

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo
Alerta

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo

Previo a la llegada del invierno, revisan la conexión de gas y los artefactos en las escuelas sanjuaninas.
Prevención

Revisan la conexión de gas en 295 escuelas de San Juan previo a la llegada del invierno: cómo es la tarea