El límite que nadie define: el conflicto latente entre San Juan y San Luis

El reciente conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja, promovido por el gobernador de la vecina provincia, rememora otro que aún sigue vigente: la definición de los límites de San Juan y San Luis. Se trata de una indeterminación que nunca fue resuelta y todavía sigue sin subsanar. En el medio de esta discusión se encuentran los habitantes de la zona, que se hallan en un limbo sobre su dependencia administrativa, aunque en su mayoría acatan los servicios brindados por el gobierno sanjuanino.

Los límites territoriales son una convención y, si no hay acuerdo en los gobiernos, solamente queda una indefinición precisamente de las fronteras. Por eso, San Juan tiene dos mapas: uno elaborado por el Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCCA), que reconoce como parte del territorio sanjuanino a los más de 3000 kilómetros cuadrados en disputa con San Luis, y otro vigente en las escuelas que no reconoce esas tierras como propiedad de la provincia. “El CEFOCCA señala una superficie de 92.789 kilómetros cuadrados. No obstante, en los textos oficiales argentinos autorizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la superficie de la provincia de San Juan se establece en 89.651 kilómetros cuadrados. Tiene una diferencia de 3.100 km cuadrados”, comentó Liliana Acosta, directora del doctorado en Geografía de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) .

Diseño sin título (1) Comparativa entre el mapa de San Juan hecho por el CEFFOCA y el mapa político usado en las escuelas. En el este se puede notar la diferencia territorial.

Esas zonas comprenden, por ejemplo, a las Lagunas de Guanacache y las Pampas de las Salinas en el departamento 25 de Mayo. Acosta explicó que la problemática nace por la carencia de un pacto sobre la indeterminación, que debería saldarse mediante convenios políticos: "Quedan estos pequeños sectores donde existen indefiniciones que, en algún momento, requerirán que ambas legislaturas se sienten a acordar".

Hugo Tejada, director del departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, señaló que el desacuerdo entre gobiernos y las demarcaciones históricas, realizadas con técnicas menos precisas, son el origen de estas problemáticas. Subrayó que una gran diferencia respecto al conflicto con La Rioja es la presencia de población. "La gente que vive allí se autodefine como sanjuanina. De hecho, el municipio de 25 de Mayo ha asistido en reiteradas ocasiones a estos pobladores, quienes dependen funcionalmente de la provincia de San Juan: desde el sistema educativo y la red vial hasta diversos servicios esenciales”, dijo.

“Actualmente, uno de los intereses tiene un marcado perfil económico —en relación con La Rioja—, mientras que el otro aspecto es humano: involucra a la población que habita en las zonas en disputa. Al no estar definidos los límites, estos habitantes no pertenecen formalmente a San Juan ni a San Luis, por lo que resulta imperativo que la voz de los propios vecinos sea escuchada", continuó.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 16.31.45 Fuente: Diario de Cuyo.

Para Tejada, esas "peleas" terminan siendo pequeñas al lado de las posibilidades de desarrollo si las provincias se complementan. Por eso, aseguró que los gobernadores deberían tomar cartas en el asunto y viabilizar un pacto para remediar las ambigüedades. "¿Tal vez sea momento de buscar una salida hacia adelante, hacia el futuro, con otro tipo de enfoques, buscando desarrollar la economía? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para poder construir a futuro ese desarrollo, nos ponemos de acuerdo y desarrollamos toda el área?”.

Respecto al mapa de San Juan hecho por el CEFOCCA, comentó que: "Ellos tienen una delegación del IGN aquí, y el ingeniero encargado es quien realiza el mapa de San Juan. De hecho, ese plano está presente en casi todas las escuelas y dependencias públicas. Es uno de los mapas con mayor precisión a nivel nacional, ya que fue elaborado con un nivel de detalle que contempla márgenes de error de apenas centímetros".

San Juan también tuvo indefiniciones territoriales con Mendoza, pero los límites se establecieron en 1966 mediante un decreto nacional, de acuerdo a Acosta. Sin embargo, la pugna con San Luis por los 3.100 kilómetros cuadrados aún persiste.