domingo 26 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Buenos Aires

Colapinto desató la locura en Palermo: trompos, fuego y un cierre a pura emoción

El piloto argentino protagonizó una exhibición histórica con un Fórmula 1 en plena calle de Buenos Aires. Más de medio millón de personas vibraron con un show extremo que tuvo de todo, incluso un principio de incendio en el final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (70)

Una multitud colmó las calles de Palermo para ver de cerca a Franco Colapinto, que encabezó una exhibición única al volante de un Fórmula 1 en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. El joven piloto ofreció un espectáculo cargado de adrenalina, con maniobras al límite que hicieron estallar al público.

Lee además
de capitan en la cancha a formador: la historia de fede acevedo, el ex goleador que llego de cordoba y decidio hacer vida en san juan
Líder dentro y fuera

De capitán en la cancha a formador: la historia de Fede Acevedo, el ex goleador que llegó de Córdoba y decidió hacer vida en San Juan
en espana afirman que real madrid ejercera la recompra de un futbolista argentino
Bombazo

En España afirman que Real Madrid ejercerá la recompra de un futbolista argentino

A bordo de un monoplaza histórico con motor V8, Colapinto fue elevando la intensidad con el correr de las pasadas. Trompos, aceleraciones y maniobras milimétricas marcaron el ritmo de una jornada que tuvo como protagonista excluyente al argentino, ante una convocatoria multitudinaria que superó ampliamente las expectativas.

image

El momento más impactante llegó en el cierre. En su última salida, el piloto llevó el show al extremo con una seguidilla de trompos cada vez más agresivos, hasta que el auto evidenció un principio de incendio en la parte trasera. La situación fue rápidamente controlada por el equipo de asistencia, sin que pasara a mayores.

Lejos de empañar la jornada, el episodio terminó de encender a la gente. Colapinto se bajó del auto, saludó a los fanáticos y recibió una ovación cerrada que coronó una exhibición tan intensa como emotiva.

Seguí leyendo

Con la banca del hincha y también de Miadosqui, ¿hay Schiapparelli para rato en Concepción?

De San Juan a Los Pumitas: la historia de Manu Cúneo, el niño que nunca soltó la guinda y cumplirá el sueño de jugar el Rugby Championship

River sanó la herida del Superclásico, venció a Aldosivi y se prende como escolta de la Lepra

Con Zuliani como héroe en el Hilario, el uno por uno de San Martín ante Quilmes

Bomba: San Martín demanda a Independiente y Argentinos por una deuda millonaria por dos joyas del club

Universitario hizo temblar al último campeón, estuvo al borde de ganarlo y lo perdió en el último suspiro

Con el sello del "Gringo" y gol de Zuliani: San Martín metió otra victoria y se enciende la ilusión en Concepción

Polémica en Alpine: censuraron un video de Colapinto en el que mencionaba a las Islas Malvinas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de san juan a los pumitas: la historia de manu cuneo, el nino que nunca solto la guinda y cumplira el sueno de jugar el rugby championship
En lo más alto

De San Juan a Los Pumitas: la historia de Manu Cúneo, el niño que nunca soltó la guinda y cumplirá el sueño de jugar el Rugby Championship

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

La ampliación de la planta de Adium en Pocito está muy avanzada. Para operarla tomarán decenas de trabajadores sanjuaninos.
Desarrollo industrial

En San Juan, una famosa empresa se expande y tomará hasta 180 nuevos empleados

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos
Revuelo

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos

Bomba: San Martín demanda a Independiente y Argentinos por una deuda millonaria por dos joyas del club
"Nos están perjudicando"

Bomba: San Martín demanda a Independiente y Argentinos por una deuda millonaria por dos joyas del club

Alfonso XIII y el corredor de la muerte: tres crímenes en los últimos siete años
Antecedentes

Alfonso XIII y el corredor de la muerte: tres crímenes en los últimos siete años

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir
Los tres ante la jueza

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Te Puede Interesar

Maxi Zacarías es uno de los más activos trabajadores de San Juan mediante su organización Cadena de Favores, para las pelucas oncológicas. Ahora se busca aliviarles la tarea.
Contención

"Un mimo para un momento difícil": el motor detrás del Banco Provincial de Pelucas que quieren crear por ley en San Juan

Por Miriam Walter
Grave incendio en el PTA: se habría iniciado en un sector donde se acumulaban cubiertas
Video

Grave incendio en el PTA: se habría iniciado en un sector donde se acumulaban cubiertas

A un año del anuncio, cuál es el estado del templo jachallero que será demolido y los nuevos daños registrados video
Conmoción en Villa Mercedes

A un año del anuncio, cuál es el estado del templo jachallero que será demolido y los nuevos daños registrados

Francisco, emblema esperanzador en tiempos de destrucción Francisco, emblema esperanzador en tiempos de destrucción
Columna

Francisco, emblema esperanzador en tiempos de destrucción Francisco, emblema esperanzador en tiempos de destrucción

Juntos a la Par: 11 años acompañando a personas con discapacidad hacia la autonomía
Aniversario

Juntos a la Par: 11 años acompañando a personas con discapacidad hacia la autonomía