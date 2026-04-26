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Bombazo

En España afirman que Real Madrid ejercerá la recompra de un futbolista argentino

El volante, de previo paso por el Merengue, volvería al cuadro español ya consolidado como uno de los mejores mediocampistas de la Serie A. El pase sería antes de la Copa del Mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de una sensacional temporada en Como, Nico Paz retornaría al Real Madrid para la temporada 2026/27, gracias a la opción de recompra que firmaron todas las partes cuando el argentino partió para el fútbol italiano. Si bien no hay confirmación de la duración del contrato o de la cifra que costará el pase, se espera que sea una operación económicamente favorable para el Merengue, que pagaría solamente nueve millones de euros, mucho menos que los 65 con los que cotizan al futbolista en Transfermarkt. Un dato que confirma la inesperada irrupción del tinerfeño en la élite, pues el valor es debido al contrato firmado hace dos años.

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Las cláusulas de recompra son una fija de Florentino Pérez en las ventas de canteranos, los Blancos muchas veces les dan salida en lugar de cederlos y firman una opción para volver a adquirirlos en caso de que exploten, como es el caso de Paz. Esta situación ya había ocurrido con Álvaro Morata años atras.

Desde su desembarco en el calcio, el volante jugó 72 partidos y se convirtió en una pieza clave del elenco dirigido por Cesc Fábregas, anotando trece goles y repartiendo ocho asistencias en la presente campaña. Números claves para que el Como marche quinto en la Serie A y se permita seguir soñando con jugar la Champions League. Este gran momento de forma lo convirtieron en una fija en las recientes listas de Lionel Scaloni y aseguraron casi al 100% su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Hace poco más de una semana, el jugador de la Selección Argentina había sido preguntado por su futuro y sin negar nada, optó por afirmar que se enfocaba en el presente: "No quiero pensar en esas cosas, estoy 100% concentrado en Como. Quiero darlo todo en el campo, luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos".

En esa misma entrevista con Sport Mediaset, Paz recordó su debut con el combinado nacional y habló de su anhelo de disputar la cita mundialista: "Fue un sueño, no me di cuenta hasta después del partido. Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión. Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí".

Fuente: TyC Sports

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