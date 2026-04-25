Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos

Un fuerte despliegue de Gendarmería Nacional sorprendió este viernes en el microcentro sanjuanino, donde un local comercial quedó en la mira de la Justicia por presuntas maniobras de cambio de divisas en infracción al Régimen Penal Cambiario.

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El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, con apoyo del Escuadrón 66, en un inmueble ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza, entre Tucumán y General Acha, en Capital. La medida fue ordenada por la Justicia en el marco de una causa por presunta violación a la Ley 19.359.

Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, el objetivo principal del allanamiento fue constatar la existencia de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, sin el respaldo documental que justificara su origen o tenencia.

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El procedimiento contó con la participación de personal técnico del Banco Central de la República Argentina y se desarrolló ante testigos, en cumplimiento de las formalidades legales. Como resultado, los uniformados secuestraron más de 14 millones de pesos argentinos, junto con 21.601 dólares estadounidenses, 13.750 euros y 11.000 pesos colombianos. Todo el dinero quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Además, durante la requisa se incautaron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos una computadora portátil, un teléfono celular y un equipo DVR de grabación, que serán peritados en busca de información relevante para la causa.

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Los investigadores no descartan que el material secuestrado permita reconstruir el circuito de las operaciones y determinar el grado de participación de los involucrados en el presunto mercado cambiario ilegal. Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación.