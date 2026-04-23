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Cortes de agua en Rawson este jueves por obras de conexión

La información fue dada a conocer por Obras Sanitarias, OSSE, quien indicó que el servicio se verá afectado entre las 9 y las 16 aproximadamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
OSSE informó que habrá cortes en el servicio de agua potable en barrio de Rawson, este jueves.

OSSE informó que habrá cortes en el servicio de agua potable en barrio de Rawson, este jueves.

La empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que este jueves 23 de abril se verá afectado el suministro de agua potable en distintos sectores del departamento Rawson debido a trabajos de infraestructura.

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Según detallaron desde la empresa, las tareas se realizarán entre las 9 y las 16 horas, aproximadamente, y consisten en dos empalmes sobre cañerías existentes. Las obras estarán a cargo de personal del área de Obras Menores y tienen como objetivo habilitar el servicio de agua potable para el Loteo San Expedito.

Los trabajos se desarrollarán en inmediaciones del barrio Sitraviap y el Loteo Don Mateo, lo que podría generar interrupciones o baja presión en el suministro en los siguientes sectores: barrio Sitraviap, barrio CGT Rawson, Villa Carolina, Complejo Atalaya, Loteo Don Mateo y zonas aledañas.

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Desde OSSE recordaron que los tanques domiciliarios están diseñados para cubrir necesidades por más de 24 horas en situaciones como esta, siempre que se realice un uso responsable del recurso. Asimismo, solicitaron a los vecinos priorizar el consumo de agua para bebida, higiene y alimentación durante el tiempo que duren las tareas.

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