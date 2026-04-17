viernes 17 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cultura

San Juan será sede de las 4° Jornadas Provinciales de Educación Artística con actividades durante todo un día

La propuesta se realizará el 8 de mayo en el marco de un encuentro nacional, con talleres, paneles y actividades abiertas a docentes, estudiantes y público en general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El próximo 8 de mayo se desarrollarán en San Juan las 4° Jornadas Provinciales de Educación Artística, una iniciativa que reunirá a docentes, especialistas y estudiantes en una agenda intensiva de formación y debate. La actividad se inscribe dentro del 11° Encuentro Nacional de Música y Educación del MOMUSI, con sede en la región Cuyo.

Lee además
ley de proveedores mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos
Diputados

Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos
brindis bajo las estrellas: llega san juan en tu copa con una edicion especial dedicada al malbec
Agenda

Brindis bajo las estrellas: llega "San Juan en tu copa" con una edición especial dedicada al malbec

Las jornadas están organizadas por equipos docentes de la Escuela Normal Superior “Gral. San Martín” y la Escuela Normal Superior “Sarmiento”, dependientes del Ministerio de Educación provincial, con la colaboración del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.

El encuentro será presencial y se extenderá de 8 a 20:30, con sede en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson” durante la mañana, y por la tarde en la Escuela Normal Superior “Gral. San Martín”. La propuesta contempla una carga de 15 horas reloj, con evaluación final y certificación oficial -actualmente en trámite- que exige asistencia completa.

image

La actividad fue declarada de interés educativo, social y cultural por la Cámara de Diputados de San Juan y cuenta con cupo limitado. Está dirigida a docentes de todos los niveles, estudiantes avanzados y público interesado en la educación artística.

Una agenda con enfoque interdisciplinario

Durante la mañana se realizará la acreditación, la apertura con una propuesta artística interdisciplinaria y un panel sobre alfabetización y lenguajes artísticos que integrará artes visuales, música y literatura. Además, se presentarán publicaciones vinculadas al campo educativo y musical, junto a una charla del especialista Pedro Boltrino.

Por la tarde, el eje estará puesto en la formación práctica con un taller multitudinario de educación musical a cargo del mismo disertante, además de espacios simultáneos a elección que abordarán distintas temáticas: desde conciencia fonológica y narración oral hasta inclusión educativa y estrategias para visibilizar la violencia escolar.

image

La jornada cerrará con una instancia de evaluación colectiva y reflexión sobre los contenidos trabajados.

En paralelo, habrá actividades complementarias como una propuesta virtual asincrónica, exposición de material didáctico, intervenciones artísticas y un concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

Inscripción, costos y becas

La participación tiene un arancel promocional de $30.000 durante abril y de $35.000 a partir de mayo para docentes y público en general. En tanto, será gratuita para estudiantes regulares de los institutos organizadores y para socios del MOMUSI y ACMuSa.

image

También se prevén becas y medias becas destinadas a estudiantes de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, sujetas a cupo.

Los interesados deberán completar un formulario de inscripción y adjuntar el comprobante de pago correspondiente. Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].

Temas
Seguí leyendo

La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan

San Juan acelera el motor para el debut de los juicios por jurados

Tras comprar un supermercado con sede en San Juan, La Anónima rompió el mercado en un país sudamericano

Orrego participó del homenaje por el aniversario del Holocausto y el Levantamiento del Gueto de Varsovia

Máxima preocupación: el Monumental, con un campo golpeado para el duelo más esperado

La otra consecuencia de los mensajes intimidatorios en San Juan: escuelas sin alumnos

San Juan se sube al boom del Malbec: la cepa que manda en ventas y exportaciones

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡llego la computadora para maria! tras la nota de tiempo, una asociacion de artistas sanjuaninos hizo una colecta y se la regalo video
Solidaridad

¡Llegó la computadora para María! Tras la nota de Tiempo, una asociación de artistas sanjuaninos hizo una colecta y se la regaló

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Movimiento en Iglesia: pese al bloqueo en La Rioja, Vicuña mantiene la operatividad y traslada personal por una traza alternativa en San Juan.
Tras el fallo judicial riojano

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Noche movida

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía
Trabajo policial

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía

Imagen ilustrativa
Despecho y fraude

Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.
En alerta

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

Te Puede Interesar

Dos crímenes y el ardid para esconderse en San Juan: la historia desconocida del hermano de Pedro Saitta
De película

Dos crímenes y el ardid para esconderse en San Juan: la historia desconocida del hermano de Pedro Saitta

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan video
Videonota

La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan

Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos
Diputados

Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos

¿Y si un día despertás y tu vida no es la tuya? El caso que sacudió al país y la pregunta que inquieta a todos
Tiempo pregunta

¿Y si un día despertás y tu vida no es la tuya? El caso que sacudió al país y la pregunta que inquieta a todos

El yacimiento El Pachón, en Calingasta, vuelve a escena como objetivo del grupo Luksic, que analiza desembarcar en Argentina con apoyo en su infraestructura chilena.
Interés minero en Calingasta

El Pachón y su "clásico" de abril: el gigante chileno Luksic insiste por tercer año con el proyecto de cobre sanjuanino