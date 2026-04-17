San Juan será sede de las 4° Jornadas Provinciales de Educación Artística con actividades durante todo un día

El próximo 8 de mayo se desarrollarán en San Juan las 4° Jornadas Provinciales de Educación Artística, una iniciativa que reunirá a docentes, especialistas y estudiantes en una agenda intensiva de formación y debate. La actividad se inscribe dentro del 11° Encuentro Nacional de Música y Educación del MOMUSI, con sede en la región Cuyo.

Agenda Brindis bajo las estrellas: llega "San Juan en tu copa" con una edición especial dedicada al malbec

Diputados Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos

Las jornadas están organizadas por equipos docentes de la Escuela Normal Superior “Gral. San Martín” y la Escuela Normal Superior “Sarmiento”, dependientes del Ministerio de Educación provincial, con la colaboración del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.

El encuentro será presencial y se extenderá de 8 a 20:30, con sede en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson” durante la mañana, y por la tarde en la Escuela Normal Superior “Gral. San Martín”. La propuesta contempla una carga de 15 horas reloj, con evaluación final y certificación oficial -actualmente en trámite- que exige asistencia completa.

image

La actividad fue declarada de interés educativo, social y cultural por la Cámara de Diputados de San Juan y cuenta con cupo limitado. Está dirigida a docentes de todos los niveles, estudiantes avanzados y público interesado en la educación artística.

Una agenda con enfoque interdisciplinario

Durante la mañana se realizará la acreditación, la apertura con una propuesta artística interdisciplinaria y un panel sobre alfabetización y lenguajes artísticos que integrará artes visuales, música y literatura. Además, se presentarán publicaciones vinculadas al campo educativo y musical, junto a una charla del especialista Pedro Boltrino.

Por la tarde, el eje estará puesto en la formación práctica con un taller multitudinario de educación musical a cargo del mismo disertante, además de espacios simultáneos a elección que abordarán distintas temáticas: desde conciencia fonológica y narración oral hasta inclusión educativa y estrategias para visibilizar la violencia escolar.

image

La jornada cerrará con una instancia de evaluación colectiva y reflexión sobre los contenidos trabajados.

En paralelo, habrá actividades complementarias como una propuesta virtual asincrónica, exposición de material didáctico, intervenciones artísticas y un concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

Inscripción, costos y becas

La participación tiene un arancel promocional de $30.000 durante abril y de $35.000 a partir de mayo para docentes y público en general. En tanto, será gratuita para estudiantes regulares de los institutos organizadores y para socios del MOMUSI y ACMuSa.

image

También se prevén becas y medias becas destinadas a estudiantes de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, sujetas a cupo.

Los interesados deberán completar un formulario de inscripción y adjuntar el comprobante de pago correspondiente. Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].