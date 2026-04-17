¿Y si un día despertás y tu vida no es la tuya? El caso que sacudió al país y la pregunta que inquieta a todos

Un impactante caso de intercambio de bebés ocurrido en 1986 en la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner sobre la mesa una de las preguntas más incómodas y profundas: ¿qué define realmente quiénes somos?

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La historia salió a la luz cuando dos mujeres de 40 años, identificadas como Paula y Gabriela, descubrieron que no eran hijas biológicas de las familias que las criaron. Ambas nacieron el 22 de marzo de ese año en el Hospital Italiano, con apenas 13 minutos de diferencia, pero un error en el centro de salud cambió sus vidas para siempre: fueron entregadas a las familias equivocadas.

Durante cuatro décadas vivieron sin sospecharlo. Construyeron vínculos, historias y afectos con quienes creían sus padres y hermanos. Hasta que la verdad apareció y sacudió todo. El impacto no fue solo legal o biológico, sino profundamente emocional: el shock inicial de enfrentar una identidad distinta, una historia que no era la propia y la irrupción de otra familia desconocida.

El caso conmovió a todo el país y abrió un debate que trasciende lo judicial: ¿qué pesa más, la sangre o la crianza?

Con esa pregunta en mente, desde Tiempo de San Juan salimos a la calle para escuchar a los sanjuaninos. La consigna fue directa: “¿Qué harías si un día te despertás y te cambiaron de vida?”.

Las respuestas fueron tan diversas como contundentes. Muchos aseguraron que no querrían conocer a su familia biológica. “Mi familia es la que me crió, no cambiaría nada”, coincidieron varios, poniendo en valor los vínculos construidos con el paso del tiempo.

Otros, en cambio, se mostraron más abiertos a la posibilidad. “Si me gusta la otra familia, la conocería”, dijeron entre risas algunos entrevistados, tomándose la situación con cierta liviandad, aunque sin dejar de reconocer lo complejo del escenario.

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