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Tres luces "danzaron" en el cielo sanjuanino y generaron diversas especulaciones: ¿ovnis?

El avistamiento de puntos luminosos fue realizado por vecinos que difundieron el video. Para vos, ¿de qué se trata?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las extrañas luces que se divisaron el cielo sanjuanino.

Las extrañas luces que se divisaron el cielo sanjuanino.

Un llamativo fenómeno registrado en el cielo de San Juan volvió a despertar todo tipo de teorías entre vecinos. El episodio ocurrió en Jáchal, donde tres luces en movimiento fueron captadas durante la madrugada y rápidamente se viralizaron.

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Según el testimonio de un vecino dado a conocer por el medio Jáchal Transmite, el hecho tuvo lugar alrededor de las 00:30 de este miércoles, en la zona del barrio Los Trigales, cerca de Los Coloraditos.

En un primer momento, quienes observaron la escena creyeron que se trataba de un vehículo a la distancia, pero esa posibilidad quedó descartada casi de inmediato por el comportamiento fuera de lo común de las luces.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Tres luces “danzando” en el cielo de Jáchal desconcertaron a vecinos y quedaron registradas en video. El fenómeno ocurrió de madrugada: se movían a gran velocidad, se alineaban y desaparecieron en segundos. No hay explicación oficial y crecen las especulaciones. ¿Fenómeno natural, drones… o algo más? Mirá el video y contanos qué pensás *Video: Jáchal Transmite Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #ovni #jachal #tiempodesanjuan"
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De acuerdo a lo relatado, los puntos luminosos (uno de mayor tamaño acompañado por otros dos más pequeños) se desplazaban a gran velocidad, alejándose y regresando en cuestión de segundos. Incluso, en varios momentos parecían alinearse entre sí, lo que incrementó la sorpresa de quienes seguían el fenómeno.

El episodio se extendió durante algunos minutos, hasta que, de forma repentina, las luces desaparecieron por completo sin dejar rastros en el cielo.

La falta de una explicación oficial abrió el abanico de hipótesis: desde fenómenos naturales poco habituales hasta drones o, como muchos se preguntan, la posibilidad de objetos voladores no identificados.

Un fenómeno que no es nuevo

Este tipo de avistamientos no resulta aislado en la provincia. Ya en septiembre del año pasado, una serie de registros similares había generado revuelo, especialmente tras la difusión de videos en redes sociales que mostraban luces extrañas “danzando” entre los cerros, incluso a plena luz del día.

En aquella oportunidad, un vecino de la zona de Rivadavia aseguró haber observado, durante varias noches, luces intensas que aparecían y desaparecían en distintos puntos del cielo, especialmente en el límite con Zonda, a la altura del Parque de Tecnologías Ambientales. Según describió, se trataba de dos o tres focos que se encendían con gran intensidad y luego se apagaban para reaparecer en otra posición.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¿El Uritorco sanjuanino? Filmaron una extraña luz en una zona donde ya hubo avistamientos En las últimas horas, un video grabado en San Juan comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales. En las imágenes, captadas en la localidad de Los Blanquitos, en Jáchal, se observa una extraña luz que parece “bailar” entre los cerros, a plena luz del día. La situación tiene un dato adicional: en esa misma zona de cerros, ubicada muy cerca de Los Coloraditos, ya se han reportado avistamientos anteriormente. Video: gentileza Radio Del Sur Más info en @tiempodesanjuan #tiempodesanjuan #sanjuan #avistamientos #ufo"
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Los reportes se repiten con frecuencia, especialmente en Jáchal, donde incluso se han documentado formaciones triangulares y movimientos erráticos de luces que permanecen suspendidas o se desplazan de manera inusual. Algunos de estos casos fueron registrados en zonas como Los Blanquitos, donde una luz fue observada en pleno día, algo poco común para este tipo de fenómenos.

La reiteración de estos episodios llevó incluso a la realización de encuentros de especialistas y aficionados a la ufología en la región, interesados en analizar lo que sucede en el cielo sanjuanino.

Por ahora, sin explicaciones concluyentes, cada nuevo video reaviva la misma pregunta: ¿se trata de tecnología conocida, fenómenos naturales… o algo más?

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