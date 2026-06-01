En imágenes, el antes y el después de un canal clave para el desarrollo productivo de Jáchal

Este lunes, el Gobierno de la Provincia anunció que se inauguraron las obras del Canal del Norte, una infraestructura largamente esperada y considerada estratégica para el sistema de riego del departamento. La obra marca un punto de inflexión para la producción local al recuperar capacidad hídrica, seguridad y previsibilidad para miles de regantes.

Desde el municipio celebraron la puesta en funcionamiento del cauce, tras el desarrollo de una obra de larga data que había sido gestionada durante años y esperada por las autoridades locales y la comunidad productiva. "Su habilitación representa un cambio sustancial en el esquema de riego del departamento", destacaron las autoridades.

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Cabe recordar que, el Canal del Norte se extiende desde el Comparto General hasta el Comparto del Canal del Alto. En su recorrido incorpora un vertedero lateral diseñado para derivar caudales en caso de obstrucción del sifón Los Pajaritos, una medida orientada a prevenir riesgos y resguardar la red de riego.

Se trata de una obra que durante años permaneció inconclusa y llegó a registrar distintos niveles de avance. En etapas previas, los trabajos iniciados en junio de 2021 avanzaron hasta 2023 con un 30% de ejecución, incluyendo el encamisado con hormigón y malla de acero en parte del cauce, aunque el canal no llegó a recibir agua. Para su funcionamiento pleno resultaban necesarias intervenciones en los compartos y en las obras de cruce a lo largo del recorrido, incluyendo la reconstrucción de seis puentes-canales y obras complementarias indispensables para sortear cruces aluvionales, además de la continuidad del encamisado, que había quedado a unos 15 metros del Comparto del Alto. Estas estructuras también debieron contemplar el cruce del Río Seco Los Pajaritos, donde antiguas obras fueron demolidas por su deterioro.

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La reactivación de los trabajos fue impulsada por el Departamento de Hidráulica, que retomó tareas preliminares tras varios años de interrupciones con el objetivo de dejar el sistema plenamente operativo.

Según indicaron desde el municipio, el monto total para concluir la obra asciendió a $2.011.729.733, financiado en un 50% por el Fideicomiso Minero de la Mina Veladero y en un 50% por el Fideicomiso Minero de la Mina Gualcamayo.

Desde el municipio se destacó que el Canal del Norte favorecerá el riego de aproximadamente 26.000 hectáreas y beneficiará a unos 1.850 usuarios, consolidándose como una infraestructura clave para la actividad productiva del departamento y un avance hacia un sistema hídrico más moderno, seguro y eficiente.

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