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El conmovedor minuto de silencio que pidió Fabiana Cantilo por Agostina Vega en su show en San Juan

La cantante interrumpió su espectáculo para homenajear a la niña de 14 años asesinada en Córdoba, y luego interpretó “Canción Sin miedo” ante un público respetuoso y emocionado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La noche del sábado en el Teatro Sarmiento de San Juan tuvo un momento de alto voltaje emocional cuando Fabiana Cantilo interrumpió su espectáculo para rendir homenaje a Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba. La artista sorprendió y conmovió al público con un gesto que marcó la velada y se instaló como uno de los momentos más recordados.

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(Videos gentileza: Noloentenderíassanjuan y La Política San Juan)

Durante su presentación, la cantante detuvo el show para pedir al auditorio un minuto de silencio. El pedido tenía un destinatario claro: honrar la memoria de Agostina, cuyo femicidio en Córdoba generó una conmoción nacional. El silencio en la sala fue absoluto, y la emoción colectiva se hizo palpable en el ambiente.

El homenaje cobró mayor profundidad cuando Cantilo, con la voz quebrada por la tragedia, interpretó "Canción Sin miedo". La elección de este tema no fue casual: su letra y su contexto la convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. La interpretación de la artista, cargada de sensibilidad, reforzó el mensaje de repudio ante hechos como el ocurrido con Agostina.

La secuencia del homenaje fue clara y rotunda: primero el minuto de silencio, solicitado por Cantilo con respeto y empatía, luego la música como canal para expresar el dolor y la indignación colectivos. El público acompañó todo el momento en un clima de profundo respeto, alineándose con el pedido de justicia y el reclamo de que estos crímenes no se repitan y se haga justicia.

El caso de Agostina Vega había sacudido a la opinión pública pocos días antes. La niña, de 14 años, fue encontrada sin vida en Córdoba tras una semana de búsqueda intensa. La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito nacional y se convirtió en tema central de debate sobre la situación de violencia de género en la Argentina.

La presencia del tema en la agenda social se evidenció en la reacción espontánea del público sanjuanino al gesto de la artista. El minuto de silencio y la posterior interpretación de la canción conectaron a la audiencia con la urgencia de reflexionar sobre estos crímenes y su dimensión colectiva.

Durante el homenaje, Fabi Cantilo fue más allá de la música: “Ni una más, ni una menos”, expresó desde el escenario, planteando con claridad su postura frente a la violencia contra las mujeres. La frase resonó en el teatro y fue recibida con aplausos, en una suerte de comunión entre artista y espectadores.

Este tipo de intervenciones en espectáculos públicos refuerzan el rol de los artistas como voceros de demandas sociales. En este caso, la figura de Fabiana y su decisión de utilizar el espacio escénico para visibilizar el femicidio de Agostina Vega dotaron al show de un sentido colectivo. La reacción del público fue inmediata y masiva: el respeto absoluto y la emoción compartida marcaron el momento.

El homenaje realizado por la cantante no solo fue un momento destacado del show, sino que también puso de manifiesto la disposición del público para acompañar y sostener el reclamo social. El público sanjuanino asumió el homenaje como propio, participando activamente y acompañando con aplausos la frase de Cantilo: “Ni una más, ni una menos”. La reacción fue inmediata y sincera, lo que refleja el impacto que el caso de Agostina y la violencia de género generan en la sociedad.

Este momento se consolidó como uno de los instantes más impactantes de la noche, demostrando que el arte y la música pueden ser vehículos poderosos para el duelo, la denuncia y la construcción de memoria colectiva.

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