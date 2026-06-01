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Nuevo robo a un taxista en Pocito: ladrones apuñalaron al chofer y le sacaron todas sus pertenencias

Primero ocurrió el ataque tipo “piraña” en el interior del Barrio Teresa de Calcuta y minutos después este hecho, donde la víctima fue un hombre de 47 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La inseguridad golpea con fuerza a los choferes de aplicaciones y servicios de transporte en Pocito. En una jornada marcada por la violencia contra los trabajadores del volante, un brutal ataque con arma blanca dejó a un conductor herido y sin sus pertenencias en una emboscada planificada.

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El hecho salió a la luz cuando efectivos policiales, que se encontraban realizando recorridas de prevención por la intersección de calles Juan Jufré y España, fueron interceptados por la víctima en evidente estado de shock y con una herida sangrante.

El damnificado de 47 años y oriundo de Rawson contó que el calvario comenzó cuando aceptó un viaje a través de la aplicación de viajes de taxi, el cual tenía como punto de partida el interior de la Villa Las Mercedes, en Pocito.

Al llegar a la ubicación marcada por la plataforma, la situación se tornó violenta de inmediato. Un sujeto abordó el vehículo simulando ser el pasajero, pero rápidamente extrajo un arma blanca y comenzó a amenazar de muerte al chofer.

Casi en simultáneo, un segundo delincuente apareció en escena desde el exterior del rodado para acorralar a Ríos y evitar cualquier intento de escape o resistencia. Durante el violento atraco, los maleantes le arrebataron su teléfono celular personal y de trabajo y, en medio del ataque, le provocaron un profundo corte en uno de los dedos de su mano con el cuchillo. Tras lograr su cometido, ambos sujetos se dieron a la fuga perdiéndose entre los pasillos de la villa.

Este sangriento asalto generó máxima alerta en las fuerzas de seguridad, ya que no fue un hecho aislado. Apenas unos minutos antes había ocurrido un hecho de similares características en el Barrio Teresa de Calcuta, donde otro conductor -en este caso de la aplicación Uber- sufrió un ataque bajo la temida modalidad "piraña".

En ese primer episodio, un grupo de sujetos rodeó y atacó el vehículo del trabajador para desvalijarlo. Gracias al rápido accionar policial en esa zona, las autoridades lograron atrapar a uno de los implicados, quien resultó ser un menor de edad.

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