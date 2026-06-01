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Educación

Soldadura e Inteligencia Artificial, las dos tecnicaturas que buscan implementar en Ingeniería de la UNSJ

Las propuestas se encuentran en etapa de desarrollo dentro de la Facultad de Ingeniería y apuntan a sectores clave como la industria y la tecnología. Su implementación dependerá del financiamiento y de las instancias formales de aprobación.

Por David Cortez Vega
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La Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanza en el diseño de nuevas tecnicaturas vinculadas a la soldadura y la inteligencia artificial (IA), dos áreas que reflejan tanto la demanda industrial como el crecimiento del sector tecnológico. Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, ambas propuestas tienen como horizonte de implementación el año 2027, aunque aún se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

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De acuerdo a lo informado, el proyecto sobre la Tecnicatura en Soldadura es la que presenta mayores avances, mientras que la vinculada a IA está en una fase más incipiente, centrada en la elaboración de contenidos. En ambos casos, su concreción estará sujeta a la obtención de financiamiento y a los procesos internos de aprobación dentro de la universidad.

Uno de los factores que impulsa la potencial Tecnicatura en Soldadura es la experiencia reciente de la diplomatura de extensión que actualmente dicta la unidad académica. Esta propuesta comenzó en marzo y se extenderá hasta noviembre, con una formación integral orientada a sectores como la minería, la metalmecánica y la energía.

Según indicaron desde la facultad, quienes completen esta diplomatura podrán tener reconocimiento de parte del trayecto formativo cuando se implemente la tecnicatura, lo que funcionaría como un puente directo hacia la nueva carrera. La iniciativa cuenta con participación de especialistas de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), universidades y empresas del sector, lo que permite alinear los contenidos con las necesidades reales de la industria.

Inteligencia artificial, en etapa inicial

A diferencia de la propuesta en soldadura, la iniciativa basada en IA se encuentra en una etapa temprana. Actualmente, el equipo académico trabaja en el desarrollo de los contenidos y la estructura curricular, sin que todavía haya ingresado a instancias formales de aprobación.

Su posible incorporación responde a una tendencia creciente en la demanda de carreras vinculadas a la informática y los sistemas. En los últimos años, estas áreas han concentrado un alto porcentaje de aspirantes dentro de la UNSJ, impulsadas por el avance de la IA, las oportunidades laborales y su vinculación con sectores productivos como la minería.

Expansión de tecnicaturas y modalidad a distancia

Las nuevas propuestas se enmarcan en un proceso más amplio de expansión de la oferta académica de la Facultad de Ingeniería. Actualmente, ya se dictan cuatro tecnicaturas bajo una modalidad virtual con apoyo territorial en distintos departamentos de la provincia.

Dos de ellas corresponden al área minera y comenzaron en 2025, mientras que en 2026 se sumaron otras dos: una orientada a la industrialización de alimentos y otra al mantenimiento de maquinaria pesada, esta última con una fuerte repercusión en zonas alejadas.

Estas carreras se cursan mediante un sistema que combina clases virtuales dictadas desde la sede central con espacios físicos en departamentos como Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Calingasta y Sarmiento, donde los estudiantes asisten para seguir las clases en simultáneo.

Financiamiento y nuevas proyecciones

El desarrollo de estas tecnicaturas depende en gran medida del financiamiento externo. Las cuatro propuestas actualmente en curso cuentan con el respaldo del Ministerio de Minería de San Juan, lo que permitió su implementación en distintos puntos de la provincia.

En paralelo, desde la facultad indicaron que ya se encuentra aprobada una nueva tecnicatura en gestión de riesgos, que se proyecta dictar en conjunto con el Ministerio de Producción. De concretarse este esquema, la unidad académica podría alcanzar un total de siete tecnicaturas en funcionamiento en el corto plazo.

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